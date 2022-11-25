تراند اليوم : البرازيل مباشر .. بث مباشر البرازيل وصربيا بث مباشر صربيا والبرازيل اليوم مباشر الان

يلتقي منتخب البرازيل مساء اليوم الخميس بمنافسه الصربي ضمن فعاليات المجموعة السابعة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم رفقة منتخبات صربيا والكاميرون وسويسرا.

ويطمح منتخب البرازيل في بداية قوية تجعل الجميع يؤمن بحظوظ السامبا في رفع الكأس الغالية بعد غياب دام أكثر من 20 عاماً.

تشكيلة منتخب البرازيل المتوقعة في مباراة اليوم

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة منتخب البرازيل المتوقعة في مباراة اليوم حيث سيدفع تيتي مدرب السامبا بأوراقه الرابحة على أمل تحقيق الفوز.

وأوضحت الصحيفة أن بنسبة كبيرة سيلعب المدرب تيتي بالرباعي “ريتشارليسون، ونيمار دا سيلفا، ورافينيا، وأيضاً فينيسيوس جونيور” في خط هجوم المنتخب.

وجاءت تشكيلة منتخب البرازيل المتوقعة في مباراة اليوم كالتالي :

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : دانيلو، ماركينيوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو

خط الوسط : كاسيميرو، فريد، رافينيا

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون، نيماد دا سيلفا