تراند اليوم : قناة الهوية كاس العالم

قناة الهوية لمشاهدة كأس العالم 2022 في قطر قناة الهوية هي إحدى القنوات اليمنية التابعة للتلفزيون اليمني تنقل مباريات كاس العالم، وقد تأسس تلفزيون اليمن في عام 1995 ويمتلك العديد من القنوات مثل قناة المهرية وسبأ وعدن والعديد من القنوات المجانية على الترددات الفضائية، تابع التردد. انطلقت حديثًا، ومقرها في صنعاء، وتقوم بعرض الأخبار من وقت للثاني في اليمن، ويرتفع البحث عنها مع مرور الأيام، سواء للشعب اليمني أو للجاليات المقيمة خارج اليمن.

وسوف نتابع معكم التردد المجاني المفتوح لعرض القناة ولكن الصورة الخاصة بها قد تكون غير جيدة أو غير عالية الدقة، ويرجع ذلك للضغف في المصدر نفسه الذي ينقل البث.

تردد قناة الهوية

التردد: 11096

الترميز: 27492

القبطية أفقي

القمر النايل سات

الصورة ضعيفة

وكل ما عليكم فعله، هو الذهاب لقائمة التركيب في الريسيفر الخاص بك، ثم الدخول على قسم الترددات الخاصة بالقنوات:

أدخل التردد الجديد بالزر الأحمر

أضف التردد ومعدل الترميز والإستقطاب وانتظر متابعة الإشارة

سوف تجد الجودة لديك متاحة

أضغط على OK

إذا وجدت المرسل موجود معنى ذلك أنه التردد موجود لديك

إذا كان غير موجود سوف تجد البحث متاح

أضغط على البحث بالزر الأزرق

خيارات البحث عبارة عن الإختيارات التي تريدها، مثل لا تفعل بحث الشبكة، وكذلك قم بالبحث عن الترددات المجانية فقط

قناة الهوية الوطنية

هي إحدى القنوات اليمنية التابعة للتلفزيون اليمني، وقد تأسس تلفزيون اليمن في عام 1995 ويمتلك العديد من القنوات مثل قناة المهرية وسبأ وعدن والعديد من القنوات المجانية على الترددات الفضائية، تابع التردد.