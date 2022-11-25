تراند اليوم : فئران تتناول 200 كيلوغرام من الحشيش خزنته الشرطة الهندية

وكالات- الخليج 365/

اتُهمت الفئران في شمال الهند بتناول مئات الكيلوجرامات من الحشيش التي تمت مصادرتها من تجار المخدرات وتخزينها في مستودعات الشرطة.

وأشارت محكمة في مدينة ماثورا بولاية أوتار براديش بعد سماعها أن الشرطة المحلية لم تتمكن من توفير ما يقرب من 200 كيلوغرام من الحشيش المصادر الذي كان من المفترض استخدامه كدليل في قضية حديثة.

وقالت وثائق المحكمة إن الشرطة طُلب منها تقديم 386 كيلوغراما من الحشيش، لكن الادعاء أبلغ المحكمة أن أكثر من 700 كيلوغرام من الماريجوانا مخزنة في محطات مختلفة عبر ماثورا يمكن أن تتأثر بغزو الفئران.

ونقل القاضي الذي نظر في القضية أن شرطة ماثورا ألقت باللوم على القوارض في تدمير أكثر من 500 كيلوغرام من الحشيش الذي تم ضبطه في قضايا مختلفة وتخزينه في شيرجاره ومركز شرطة الطريق السريع بالمدينة.

ووضعت المحكمة مبادئ توجيهية للشرطة لبيع القنب بالمزاد أو التخلص منه.

ومع ذلك، فإن الروايات المتعلقة بالتسلسل الدقيق للأحداث التي أعقبت استهلاك الفئران المزعوم للقنب تبدو ضبابية بعض الشيء.

وفي حديثه بعد قضية المحكمة، قال مدير شرطة مدينة ماتورا ، مارتاند براكاش سينغ ، إن القنب "دمر بسبب الأمطار والفيضانات" وليس من قبل الجرذان.

وقال: "لم تكن هناك إشارة إلى الجرذان في (التقرير المقدم إلى المحكمة) ... ذكرت الشرطة فقط أن الحشيش الذي تم ضبطه قد دمر بسبب الأمطار والفيضانات".