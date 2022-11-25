الاكثر متابعة اليوم - مونديال الصور بين هيفا وابنتها من ستكون السعودية ومن الارجنتين؟

تنشر الفنانة اللبنانية هيفا وهبي يوميًا عددًا من الصور الجديدة لها على صفحاتها، وتقلّدها بكل خطوة ابنتها زينب_فياض التي ومنذ دخولها عالم السوشيال ميديا تلفت الأنظار اما بطريقة كلامها المشابه لهيفا او بطريقة الأزياء والصور.

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كل العالم، وتحديدًا الدول العربية تصب اهتماماتها هذا الشهر على كأس_العالم ٢٠٢٣ الذي يقام في قطر، وكل الشعوب تشجع منتخباتها المفضلة.

هيفا كانت عبّرت عن فرحتها الكبيرة بعد فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني، المرشح الأقوى للوصل لنهائيات المونديال، بهدفين مقابل هدف واحد.

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وكتبت: (مبروك أبطال المنتخب السعودي الفوز بمباراة السعودية الأرجنتين)

اما زينب_فياض فلم تكتب شيئًا للسعودية ولم تعلن بعد عن فريقها المفضل في المونديال وقد تكون لا تتابع هذا الحدث كما بعض من الناس.

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مونديال الصور، أي نشر الصور اليومية، بين هيفا وابنتها فمن منها ستكون السعودية أي الفائزة بجمال صورها ومن منهما ستكون الأرجنتين أي الخاسرة بكيفية نشر الصور؟