تراند اليوم : المؤسس عثمان الحلقة 1 .. قيامة عثمان الحلقة 1 موقع النور HD قيامة عثمان 1 مترجم الاولى HD موقع النور قيامة عثمان الحلقة الاولى مترجمة

متابعات/ الخليج 365/ بث موقع النور وقناة atv التركية مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 1 الأولى والتي توثق حقبة من صراع مؤسس الدولة العثمانية مع الخونة والجواسيس والمغول وحلفائهم من الصليبين لإقامة دولته المستقلة.

ففي أحداث الحلقة 1 من مسلسل عثمان تبدأ ملامح الغزو الصليبي للأراضي الاسلامية ، ودور الغازي عثمان بإكمال مسيرة والده ارطغرل ، لإقامة وطن مستقل لقبيلة الكايي والقبائل العربية والكردية التي تعيش بالأناضول ومحيطها.

ويتحدث مسلسل قيامة عثمان عن فترة تاريخية هامة وهي فترة حكم المغول ومحاولتهم في السيطرة على الدولة العثمانية والقضاء عليها، وتحديداً في القرن ال 13، وكيف استطاع عثمان في دحر المغول والصليبين سنين حياته>

ونظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها قيامة عثمان وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة atv التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

وتبث قناة atv التركية على الترددات التالية:

لقمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة تركسات E42.0 1128(H) 27500 6/5 SD أسترا E19.2 12692 (H) 27500 6/5 SD أسترا E19.2 11243(H) 27500 6/5 SD

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات قيامة عثمان