تراند اليوم : تردد قناة أي تي في atv التركية نايل سات 2019

قناة أي تي في هي محطة تركية، ناطقة باللغة التركية، تقدم العديد من البرامج المسلسلات المحلية والعربية، ومن أبرزها هذه الايام مسلسل قيامة عثمان ،حيث منذ الاربعاء 20-11-2019 بعرض أولى حلقاته، لتكمل بذلك مسيرة بدأتها في البث منذ 27 عاماً.

وتقدم قناة أي تي في العديد من البرامج من أبرزها ماجي إلين مع الحلو الصعب وإسرا في إيرول،ومن يريد أن يصبح مليونير؟ ،ونهاد هاتيبوغلو يجيب على أسئلتك،و نحو أصدقاء مع نهاد هاتيبوغلو ،ونهاد هاتيبوغلو والقرآن والسنة.

تردد قناة atv التركية على النايل سات 2019 :-

معدل الترميز: 27500

التردد: 10796

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الريسيفر: ATV.

القمر التردد FEC/SR الجودة

تركسات 11628 (H)27500 – 5/6SD

أسترا 12692 (H)27500 – 5/6SD

أسترا 11243 (H)27500 – 5/6SD