تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الحلقة 1 الاولي مترجمة موقع النور HD قيامة عثمان 1 HD

مشاهدة الحلقة 1 من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مترجمة للعربية كاملة يوتيوب اون لاين، شاهد الان عبر موقع النور جميع حلقات المسلسل التركي قيامة عثمان الحلقة 1 الاولى تحميل ومشاهدة بجودة HD إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، في إطار من الاكشن والمغامرة ح 1 اونلاين مترجم مشاهدة مباشرة حصرياً على موقع النور Bolum 1.مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة الاولى 1 مترجم اون لاين كامل جميع الحلقات مباشر يوتيوب HD بجودة عالية، تدور قصة المسلسل التركي حينما كانت تهديدات المغول تزداد بشكل خطير في انحاء انطاكية وحلب في وقت مرحلة إنشاء عهد الخلافة العثمانية فلم يكن هناك من يستطيع صد هؤلاء الغزاة حتى ظهر عثمان الشجاع الذي بدأ هيكلتة من الداخل من خلال تنقية الخونة داخل القرية حتى لا تأتي الهزيمة من الظهر ويستطيع أن ينصب تركيزه على أعدائة لأطول فترة ممكنة ليصنع أسطورتة الخاصة التي حررت أهلة من قهر وخراب طال جميع أهلة.

تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم.

وفي الأحداث، يظهر عثمان في أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة الاولى وهو يصنع السيوف برفقة صديق والده قائد المحاربين بامسي، ويقول عثمان لبامسي "نحن فهمنا نار هذا الموقد منذ حرب ملاذكرد التي خاضها جدي الب ارسلان، الحي هو الله، الحق هو الله"."لقد حاربنا دون كلل كي نستطيع أن نسمي هذه الأرض وطناً"."حان الوقت أن تصبح هذه الغرسة شجرة دلب كبيرة، قلوب الكثير من المحاربين والنساء الشجاعات الموجودة تحت تلك الشجرة".

عثمان: ستستعر نار دولة جديدة يا بامسي، ليكن ربي شاهداً علي،أننا لن نسقط راية أبي المباركة أبداً، أنا وأبنائي من أجل نشر هذه الراية في كل العالم، سنحارب بكل قوة.بامسي: يبدوا أن موقد سيدي ارطغرل قد اشتعل منذ زمن طويل.

الأمير الوصي على اراضي الكاي: يا محاربي قبيلة الكاي أنتم كالسيف، الذي احتضن غمده خارجكم الاصالة وداخلكم جمر مشتعل.ويذهب افراد قبيلة الكاي الي القعلة للاتفاق مع الحاكم، لكم مساعد الحاكم يسعى لتخريب ذلك ولأن تكون الاتفاقية موقعة بأسمه وأنه مسيطراً على كل شيئ، وتنشب معركة حامية داخل اسوار القلعة.

ويقول عثمان لهم : أصدقاء الغازي ارطغرل وأبنائه في أمن وأعدائهم في خسارة.القائد الصليبي يوقع الاتفاق مع ديندار ويقول له : من الواضح أن أحدهم داس على قدمك بشكل قوي من أجل عقد الاتفاق.

ثم تنشب معركة أخرى بين عثمان ومقاتليه وقطاع طرق يصاب خلالها عثمان بيده اليمنى ، ويقوم أثناء ذلك بانقاذ فتاتين كان الصليبين يلاحقوهم أيضاً.ويقول عثمان: ستخرج من أحلامنا دولة.

تكون حبيبة عثمان في المسلسل اسمها ايغول تنتظر اللحظة التي يتزوجها بها لكنه يقع بحب فتاة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن الاعلانات الثلاثة لقيامة عثمان شاهدها أكثر من 100 مليون شخص حول العالم. هذه الاحداث ستشاهدونها عبر الفيديو في الاسفل.

التجهيزات التي أتمها الممثلون للمسلسل "قيامة عثمان".

تسعة أشهر من التدريب العسكري ، واللاعبين ، والمخيمات لعدة أيام على الجبل. بنى الفريق الملاجئ الخاصة بهم وراقبوا في الليل.

تم تدريب اللاعبين على ركوب الخيل ، باستخدام السيف ، القتال ، الكوريغرافيا من قبل فريق الكوريغرافيا الدولي الذي أنشئ في فيلم Bozdağ لمدة تسعة أشهر.

تلقى اللاعبون في السلسلة ، بمن فيهم عثمان غازي ، بوراك أوزيفيت ، تدريبات عسكرية في المناطق الجبلية والغابات لعدة أيام. وجد اللاعبون ، الذين بنوا ملاجئهم في ظروف طبيعية ، مياههم وأعدوا وجباتهم. ظلوا يراقبون لمدة ساعتين في الليل. في المخيم ، تلقى الفريق تدريبات كوماندوز من قبل ضباط خبراء متقاعدين.

قيامة عثمان جرى بث حلقاتها على مساحة 300 فدان من الأراضي ، وتم بناء مقرات قبيلة الكيي، والقلعة البيزنطية ، والبحيرة الصناعية ومدينة حول مدينة الإمارة التركمانية التي تتكون من مجموعات ضخمة.

تم بناء القلعة والمدينة البيزنطية على مساحة 50 ألف متر مربع. طول الجدران 8 أمتار والأبراج 11 مترا. تم بناء بحيرة اصطناعية بعرض 800 متر وعمق 1.60 متر على مساحة 20 ألف متر مربع وتم بناء مدينة حولها. في المدينة كان مكان السوق ، شاطئ البحر ، الرصيف ، المتاجر والمنازل.

تم استخدام 250 ألف متر من ألواح الحديد و 1000 متر مكعب من الأخشاب و 500 متر مكعب من الستايروفوم و 300 طن من حجر الأردواز و 15 طن من الدهان والأرق.

* المجموعة الفنية 150 شخص. أنتج الآلاف من السيوف والدروع والخناجر والرماح والأسلحة الترسانة والأثاث الفترة ، والمواد اليومية والاكسسوارات. استغرق بناء الديكورات ستة أشهر ، بينما استخدمت المجموعة الفنية مائة وخمسين ألف متر مربع من القماش.

تم شراء 70 حصانًا لهذه السلسلة ، وتم إنشاء مزرعة خيول في هضبة بوزداك للأفلام. باستثناء الخيول في السلسلة ؛ واستخدمت أيضا الأغنام والماعز والعندليب والحواجز والثعابين والفئران والعقارب. الطبيب البيطري هو دائما على مجموعة.

تم خياطة 120 من الأزياء من 50000 متر من القماش البالي شارك 5000 ممثل مشارك في الجزء الأول من تنظيم عثمان. إلى جانب الموظفين الرئيسيين البالغ عددهم 40 شخصًا ، شارك فريق العمل المكون من 150 شخصًا في هذه السلسلة. الجزء الخلفي من الكاميرا يتكون من 400 شخص.

وقام فريق الأزياء بخياطة 120 من الأزياء للاعبين الرئيسيين. تم استخدام زي الأزياء والدروع على مساحة 50 ألف متر من القماش البالي العتيق.

تم إنتاج 103 خيمة مستعملة في هذه السلسلة من قبل فريق مؤلف من 150 شخصًا في تركمانستان في عام واحد يدويًا. كانت الأشجار الصفراء مفضلة للأجزاء الخشبية من الخيام. صُنعت أقمشة الخيام من صوف الماعز والأغنام والمنسوجة يدوياً. تم تجهيز أرضية الخيام بالسجاد والسجاد التركماني.

طاقم العمل

الممثل الدور بوراك أوزجيفيت عثمان الأول ساروهان هونيل عليشار إسماعيل حقي أورون سامسا أوزجه تورار مالهون خاتون عبدول سوسلار كالانوز عائشة جول جوناي زُهرة خاتون راغب سافاش دوندار ألما ترزيتش إزودورا نور الدين سونماز بامسي سيدا يلدز الشيخ إده بالي

مواعيد العرض

الموسم يوم العرض والساعة بداية الموسم نهاية الموسم عدد الحلقات المعروضة عدد الحلقات القناة الأول الأربعاء 20:00 - (توقيت عالمي منسق: 17:00) 20 نوفمبر 2019 ATV

تردد قناة ATV التركية لنقل مسلسل قيامة عثمان

أعلنت شركة الإنتاج الخاصة بمسلسل قيامة عثمان عبر مواقع التواصل الأجتماعي “الفيس بوك ، وتويتر” ، عن بدء أول حلقات المسلسل يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر كما ذكرنا ، وسنقوم الآن بنشر إليكم التردد الخاص بقناة ATV الذي سوف تقوم بعرض مسلسل المؤسس عثمان “Othman dirilişi” .