تراند اليوم : قناة atv التركية مباشر .. atv بث مباشر قناة atv التركية بث مباشر تردد قناة atv التركية على النايل سات 2019

قناة atv التركية مباشر atv بث مباشر قناة atv التركية بث مباشر تردد قناة atv التركية على النايل سات 2019 ،وتبدأ قناة ATV التركية عبر تردد باقاتها بعرض البث المباشر لمسلسل قيامة عثمان ابتداءاً من اليوم الاربعاء 20/11/2019، ويبحث الالاف حول العالم في هذه الاوقات عن تردد قناة ATV التركية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان، منشئ الدولة العثمانية.

نوفر لكم تردد قناة أي تي في ATV التركية الحديث حيث يمكنكم الآن متابعي المسلسلات التركية ومسلسل المؤسس عثمان الحلقة الأولى استقبال تردد قناة أي تي في ATV على الأقمار الصناعية المختلفة بدون أي انقطاع من خلال الترددات التالية:

تردد قناة ATV على القمر الصناعي تركسات

تردد القناة: 11628.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

المدار: 42.0°E.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة ATV على القمر الصناعي أستر

تردد القناة: 12692_ 11243.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

معدل الترميز: 27500.

ومن الجدير ذكره أنه قد ظهر الإعلان الترويجي الخاص بمسلسل المؤسس عثمان الحلقة الأولى،وفيه يظهر القائد وهو داخل خيمته وصوت جده السلطان سليمان شاه ينصحه بالعدل وعدم الظلم وأن يكون ناصراً للمظلومين، ويقوم بدور البطولة الممثل التركي بوراك أوزجفيت.

تعتبر قناة أي تي ATV في التركية اضبط تردد قناة قناة atv التركية،يعرض مسلسل المؤسس عثمان على على قناة atv التركية المختصة في نقل المسلسلات التركية المميزة على قناة atv التركية المخصصة لعرض مسلسل المؤسس عثمان واحدة من أبرز القنوات التركية تردد قناة atv التركية الجديد 2019،يتساءل عشاق المسلسلات التركية عن التردد الجديد لقناة atv التركية والتي من المقرر أن تنقل المسلسل التركي الجديد المؤسس عثمان

تردد قناة ATV التركية على نايل سات

اضبط تردد قناة قناة atv التركية، قناة atv التركية واحدة من أبرز القنوات التركية التي تعرض المسلسلات التركية المميزة والتي لها جمهور كبير في تركيا والوطن العربي الذي يتابع المسلسلات التركية، وتسعى قناة atv التركية إلى تقديم أفضل البرامج والمسلسلات والخدمات التلفزيونية والإعلانية لتتمكن هذه القناة من صنع قاعدة شعبية في تركيا .

تردد قناة atv التركية على النايل سات 2019 :-

معدل الترميز: 27500

التردد: 10796

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الريسيفر: ATV.