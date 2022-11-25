تراند اليوم : فيديو مسئول اتحاد الكرة .. فيديو خالد كامل مع هناء احمد يوتيوب

فيديو مسئول اتحاد الكرة الفاضح مشاهدة فيديو خالد كامل مع هناء احمد يوتيوب حيث تورط مسئول كبير في اتحاد الكرة المصري خالد كامل رئيس لجنة المسابقات في فضيحة أخلاقية مع الموظقة هناء حيث تقدم زوج هناك ببلاغ عن جريمة زنا لزوجته مع مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم الذي أقيل اليوم.

وفي التفاصيل، عثر الزوج على فلاشة يو إس بي تحتوي على فيديو للزوجة والحبيب يرتكبان الزنا مع بعضهما البعض داخل شقة في حي الأزبكية ، مما دفع الزوج إلى رفع التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. المتهم في حقه ، وبما أن المشرع المصري وضع حداً لعقوبة الزنا في نص المادة 274 من قانون العقوبات ، التي نصت على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز مدة تزيد على سنتين ويعاقب الشريك بذات العقوبة المنصوص عليها في نص المادة 275 من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

نشر المستشار الدكتور أحد مهران عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تفاصيل الفيديو الذي تصدرت اتجاهات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب وتيلجرام ، حيث يروي الزوج تفاصيل الشريط الجنسي لهناء أحمد وزوجها. . – مسئولة اتحاد كرة القدم النسائي المصري.

ينص القانون على أن الجماع يتم إجراؤه فعلاً لارتكاب جريمة الزنا ، ومن المفهوم أن الجماع هو الجماع بين امرأة متزوجة ورجل أجنبي غير زوجها ، في اتصال جنسي طبيعي كامل وليس غير ذلك ، إذا كان الرجل أجنبي. وهو متزوج من امرأة متزوجة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وهذا ما حدث بالفعل بينهما وهذا ما يظهره الفيديو المقدم للنيابة العامة في فلاش مضغوط يحتوي على فيديو يظهر جميع الجرائم بين الزوجين. الأول والثاني. المتهم ، إذ يثبت الفيديو أن الفعل الجنسي وقع بين الزوجة والحبيب. .