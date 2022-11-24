تراند اليوم : مسلسل الأسيرة الحلقة 1 .. مسلسل تركي الاسيرة الحلقة 1 مترجم للعربية

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مسلسل الأسيرة الحلقة 1 مترجمة قصة عشق 3sk بطولة نخبة من افضل نجوم الدراما التركية وتدور قصة مسلسل الأسيرة الحلقة 1 حول كانت أليف ، فتاة شابة مرحة وبريئة وفخورة وجميلة تتطلع إلى الحياة بأمل ، وقد تزوجت قسراً من رجل يبلغ من العمر 30 عامًا على يد عمها بوفاة عائلتها.

تعيش أليف حياة أسيرة حيث لا يستطيع زوجها مغادرة المنزل تحت تهديد ساد الله. مع اختفاء Sadullah ، التي ابتزت العائلة باستخدام الأسرار المظلمة لعائلة Gurhan ، تظل أليف وحيدة في عالم حيث كانت غريبة تمامًا نتمني لكم مشاهدة ممتعة لأحداث مسلسل الأسيرة الحلقة 1 قصة عشق جودة عالية وسيرفرات سريعة على قصة عشق.

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