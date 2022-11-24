تراند اليوم : الكاميرون مباشر .. بث مباشر الكاميرون وسويسرا مباشرة اليوم مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا cameroon بث مباشر الآن

يقدم لكم موقع الخليج 365 تفاصيل وموعد مباراة سويسرا ضد الكاميرون Switzerland vs Cameroon في كأس العالم 2022، حيث يلتقي منتخب سويسرا مع منتخب الكاميرون علي ستاد الجنوب بقطر في مباراة الجولة الاولي للمجموعة السابعة من كأس العالم 2022 اليوم الخميس.

سيتعرض المنتخبان السويسري والكاميرون الي غقبى كبيرة في طريقهما إلى التاهل الي دور التالي حيث تم وضعهما في نفس المجموعة التي تضم البرازيل، وليس لدى المنتخبين أي خيار سوى السعي لتحقيق فوز كبير في هذه المباراة، من الواضح أن المنتخب السويسري في حالة معنوية عالية بالنظر إلى الطريقة التي وصلت بها إلى كاس العالم حيث لم يتلقي المنتخب السويسري اي هزيمة طوال مشواره في التصفيات في دوري الامم الاوروبية وذلك أيضًا بعد أن تم ضمه إلى نفس المجموعة مع إيطاليا حاملة اللقب، لم يسجل المنتخب السويسري فقط أكبر عدد من الأهداف في المجموعة، لكنه سمح أيضًا باستقبال هدفين فقط، سيكون هدفه هو احتلال المركز الثاني في المجموعة بعد البرازيل ولهذا فإن الفوز يوم الخميس يعد أمرًا ضروريًا، لديه بالطبع ثقة بأنه جاءوا من منطقة الاتحاد الأوروبي، ولاحظ أن آخر أربع بطولات لكأس العالم فازت بها منتخبات أوروبية، لكن الكاميرون ليست هنا للمشاركة فقط، لاحظ أن المنتخب الكاميروني كان عليه ان يواجه مسيرة صعبة في التصفيات الأفريقية، مع ذلك ، فإن الاداء والخبرة يجعلان الفوو لصالح المنتخب السويسري هو الاحتمال الاكبر لهذه المباراة فقد وصلت سويسرا الى دور الـ16 في النسختين السابقتين من البطولة في حين أن منافسه لم يتمكن حتى من التأهل للبطولة في روسيا في 2018.

مباراة سويسرا والكاميرون اليوم

سيسعد المنتخب السويسري ببدء كأس العالم حيث إنه في حالة جيدة ويأمل أن يتمكن من التقدم في هذا الاداء، علاوة على ذلك ، انه محظوظ لانه لن يظر لبدء مشوراه في البطولة ضد البرازيل،سلقد جلت سويسرا ثلاثة انتصارات متتالية في آخر ثلاث مباريات رسمية لها وكان هذا ضد ابطال العالم السابقين مثل إسبانيا ، بطل أوروبا السابق والبرتغال والتشيك، والان يمكنها ان تواجه الكاميرون الأقل موهبة نسبيًا في هذه المباراة الافتتاحية، حيث سيأمل المنتخب السويسري ان يقدم اداء جيد هذه المباراة وهذا مهم أيضًا لأن لديه البرازيل في الجولة الثانية، في غضون ذلك يمكن للكاميرون بالتأكيد أن تجعل الفوز صعبًا لسويسرا، لكن في النهاية توقع فوزًا مثيرًا لسويسرا يوم الخميس.

تشكيلة سويسرا المتوقعة ضد الكاميرون

بالنسبة الى تشكيلة منتخب سويسرا المتوقعة ضد منتخب الكاميرون اليوم الخميس في المباراة التى ستقام على ارض ستاد الجنوب فمن المتوقع ان يلعب منتخب سويسرا مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: يان سومر، وفي خط الدفاع: سيلفان ويدمر، مانويل أكانجي، نيكو الفدي، ريكاردو رودريغيز، وفي خط الوسط: ريمو فرولير، جرانيت شاكا، وفي خط الوسط الهجومي: شيردان شاكيري، جبريل صو، روبن فارغاس، اما في خط الهجوم: بريل امبولو.

تشكيلة الكاميرون المتوقعة ضد سويسرا

بالنسبة الى تشكيلة منتخب الكاميرون المتوقعة ضد منتخب سويسرا اليوم الخميس في المباراة من الجولة الاولي من كأس العالم فمن المتوقع ان يلعب منتخب الكاميرون مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أندريه أونانا، وفي خط الدفاع: كولينز فاي، جان تشارلز كاستيليتو، نيكولاس نكولو، نوحو تولو، وفي خط الوسط: مارتن هونغلا، فرانك أنغيسا، أوليفر نتشام، اما في خط الهجوم: إريك ماكسيم تشوبو موتينج، فنسنت أبو بكر، كارل توكو إكامبي.