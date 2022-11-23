تراند اليوم : قناة الفجر مباشر .. قناة الفجر الجزائرية بث مباشر الآن كأس العالم بث مباشر الفجر ومسلسل عثمان الان مباشر

الان يمكنكم مشاهدة ومتابعة بث قناة الفجر الجزائرية المباشر لمشاهدة كأس العالم 2022 الفجر القناة الجديدة تقدم محتوي مميز للغاية، وتعرض المسلسلات العربية الجديدة وأيضا التركية والهندية الحديثة مجانا، كما تعرض برامج حوارية مميزة للغاية ولذلك يبحث عن ترددها الكثيرين، وتسعى القناة لتحسين جودة الصوت والصورة الخاصة بها ومنم هنا تم تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 ، التي تعرض مسلسل قيامة عثمان الذي يحظى بمتابعة كبيرة جدا بأنحاء الوطن العربي، ومع بداية العام الجديد قامت العديد من القنوات العربية بتحديث ترددها الخاصة، في ظل السعي لتحسين جودة الصوت والصورة التي يتم نقل المحتوى بها، ومنها قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على النايل سات 2022

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت التردد الجديد لـ قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 بجودة صورة عالية HD كالآتي:-

أولا يجب اختيار القمر الصناعي: نايل سات.

ضبط التردد القناة على : 12034.

معدل الاستقطاب : أفقي H.

ضبط معدل الترميز: 27500.

ضبط معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي ياه سات

اختيار القمر الصناعي / ياه سات yahsat satellite

ضبط التردد: 12130.

ضبط معدل الاستقطاب: أفقي.

ضبط الترميز:27500

طريقة تثبيت تردد جديد على الرسيفر

أولا يجب اختيار زر مينيو Menu من الريموت.

ثانيا ستظهر قائمة الإعدادات

ثم اختيار على قائمة الترددات.

ثم اختيار إضافة تردد.

ستظهر قائمة على الشاشة يجب كتابة تردد قناة الجزائرية كما هو موضح سابقا

ثم اختيار والضغط على أوك ok على كلمة بحث.

ثم الضغط على البحث

ستظهر شاشة بتثبيت القنوات الجديدة يجب اختيار موافق «نعم».

في النهاية يجب الضغط على الزر الخروج «Exit»