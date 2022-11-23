تراند اليوم : بلجيكا وكندا بث مباشر اليوم مباشرة في كأس العالم

البث المباشر بلجيكا وكندا بث مباشر اليوم الأربعاء في كأس العالم وأعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، التشكيلة الرسمية لخوض لقاء كندا في الجولة الأولى للمجموعة السادسة بكأس العالم "قطر 2022".

وكانت المباراة الأولى في تلك المجموعة بين المغرب وكرواتيا، قد انتهت بالتعادل السلبي، ظهر اليوم الأربعاء، لذلك يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز واعتلاء صدارة المجموعة من البداية.

وجاء تشكيل بلجيكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: يان فيرتونخين - توبي ألديرفايلد - لياندر ديندونكر.

الوسط: أكسيل فيتسل - يوري تليمانز - كيفين دي بروين - تيموتي كاستاني - يانيك كاراسكو.

الهجوم: إدين هازارد - ميتشي باتشواي.

وأعلن جون هيردمان المدير الفنى لمنتخب كندا، تشكيلته على النحو التالي:

حراسة المرمى: بورجان ميلان.

الدفاع: لاريا ريتشي - جونستون أليستر - كمال ميلر - فيتوريا ستيفن.

الوسط: أوستاكيو ستيفن - جونيور هويليت - هوتشينشون أتيبا - ألفونسو ديفيز - تاجون بوشانان.

الهجوم: جوناثان ديفيد.

