تراند اليوم : اسبانيا مباشر الان .. بث مباشر اسبانيا وكوستاريكا بث مباشر مباراة إسبانيا اليوم مباشر الآن

بث مباشر اسبانيا وكوستاريكا بث مباشر مباراة إسبانيا اليوم مباشر الآن ويفتتح المنتخب الإسباني بطل العالم عام 2010 مشواره في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بمواجهة نظيره الكوستاريكي المتأهل إلى كأس العالم بعد تخطيه مواجهة الملحق العالمي أمام نيوزيلندا، وذلك في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.

ويطمح المنتخب الإسباني إلى اقتناص الثلاث نقاط وعدم التفريط في أي نقطة قبل مواجهة القمة القوية والمرتقبة أمام ألمانيا.

مواجهة إسبانيا وكوستاريكا شاهدها مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS MAX 1 الأربعاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

