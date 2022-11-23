تراند اليوم : أول ظهور لخالد يوسف في مهرجان القاهرة بعد غياب لسنوات .. صور

الخليج 365 :- حضر المخرج خالد يوسف على الريد كاربت للمهرجان للمرة الأولى منذ سنوات، بعد غيابه عن الحضور خلال السنوات الماضية بعدما عاش في باريس فترة كبيرة.

وعاد خالد يوسف إلى مصر هذا العام، وحاليًا يواصل تصوير مسلسله الجديد «سره الباتع» بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني، ويشارك في بطولته رئيس مهرجان القاهرة الفنان حسين فهمي وباقة كبيرة من الفنانين.

وحضر المهرجان أيضا عدد كبير من الفنانين أبرزهم نور اللبنانية وفيدرا ومصطفي فهمي وأحمد مجدي والسوري جمال سليمان وليلي علوي.

وتختتم اليوم فعاليات الدورة الـ44 بعد 9 أيام بدًءا من 13 نوفمبر الماضي، عرض فيهم العديد من الأفلام في مختلف المسابقات إضافة إلى إقامة فعاليات كثيرة على هامش المسابقات.