تراند اليوم : فرنسا بث مباشر الان.. بث مباشر فرنس واستراليا بث مباشر الان ماتش فرنسا واسبانيا مباشر الآن

بث مباشر فرنسا واستراليا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم 2022 ، حيث تقام المباراة على أرضية ملعب استاد الجنوب .

يتواجد كل من المنتخبين الفرنسي والاسترالي في المجموعة الرابعة التي تضم كل من فرنسا وتونس ، لذا توقعات بمباراة قوية ومنافسة عالية على مستوى المجموعة حيث تسعى جميع المنتخبات من أجل الفوز والمنافسة على اللقب العالمي.

وقد سبق وأن التقى المنتخبين 3 مرات من قبل فازت فرنسا مرة وفازت أستراليا مرة وتعادل الفريقان مرة، لذا تعتبر نتيجة المواجهة الرابعة بينهما مجهولة النتيجة وننتظر نتيجة المباراة من خلال متابعة أحداث المباراة التي من المنتظر أن تكون حماسية ومثيرة.

موعد مباراة فرنسا واستراليا ضمن كأس العالم 2022:

من المنتظر أن تنطلق صافرة حكم البداية لمباراة فرنسا واستراليا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 ، حيث تأتيكم المباراة في تمام الأوقات التالية:

الساعة 9:00 مساءا بتوقيت السعودية

الساعة 9:00 مساءا بتوقيت قطر

الساعة 10:00 مساءا بتوقيت الإمارات

الساعة 8:00 مساءا بتوقيت مصر

الساعة 9:00 مساءا بتوقيت الكويت وعمان .

الساعة 9:00 مساءا بتوقيت الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان .

الساعة 6:00 مساءا بتوقيت غرينتش .

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا واستراليا ضمن كاس العالم 2022:

من المنتظر أن تبث أحداث مباراة فرنسا واستراليا التي تقام ضمن مباريات كأس العالم 2022، حيث تنقل علىالهواء مباشرة عبر قناة Alkass EXTRA TWO HD وسيعلق على أحداث المباراة المعلق منتصر الازهري ، وقناة Alkass EXTRA One HD وسيعلق على أحداث المباراة المعلق سمير المعيرفي. مباراة فرنسا واستراليا مباشر