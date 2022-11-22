الاكثر متابعة اليوم - هل راغب علامة بخيل مقارنة مع هيفا؟ – فيديو

أجرت الزميلة ورئيسة التحرير نضال_الأحمدية لقاءً مع رئيسة قسم المصورين سابقًا في الخليج 365، باتريسيا شحادة، والتي عملت فيما بعد كمصورة شخصية للفنانة اللبنانية هيفا وهبي.

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خلال اللقاء تحدّثت باتريسيا عن مزايا النجم اللبناني راغب_علامة التي عملت معه كمصوّرة شخصية أيضًا لسنوات.

نفت باتريسيا أن يكون راغب بخيلًا كما يُشاع عنه في الوسط الفني المنافق، وقالت إنه من أطيب القلوب ومن أرقى الناس التي تعاملت معهم خلال تلك الفترة.

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كما تحدّثت باتريسيا عن تواضع راغب وعن رفضه لالتقاط الصور الاستعراضية على مأدبة الطعام، وكيف كان يرفض الجلوس على الطاولة الا حتى تنضم باتريسيا إلى الطاولة احترامًا لمهنتها في التصوير بينما كانت تجلس على طارلة منفردة وخاصة للمصورين مع باقي النجوم.

أعلاه تشاهدون ماذا قالت باتريسيا عن راغب وعن كرمه وحياته.