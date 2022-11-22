تراند اليوم : بث مباشر مباراه ريال مدريد .. إلتشيه ضد الريال بث مباشر HD مباراة ريال مدريد مباشر ضد التشي مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد والتشي

لقاء قوي Elche vs Real Madrid في الدوري الإسباني، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإلتشي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد مانويل مارتينيز فاليرو في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني، ويتطلع ريال مدريد في لقاء اليوم إلى العودة للمسار الصحيح وحصد النقاط الثلاث بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام أوساسونا بدون أهداف، فريق ريال مدريد لم يقدم الأداء المنتظر منه في اللقاء الأخير وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد للانتزاع القمة ولا سيما وأن النادي الملكي يمني النفس بالعودة لاعتلاء قمة الكرة الإسبانية بعدما خسر لقب العام الماضي لصالح أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد يدخل لقاء اليوم في المركز الثاني بجدول تريتب الليجا برصيد 21 نقطة بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض الفريق للهزيمة في لقاء وأحرز الفريق 24 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: دافيد ألابا - ناتشو - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: فالفيردي - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي والقنوات الناقلة لها

تستمتعون بمواجهة ريال مدريد وإلتشي في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غريينتش، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة ريال مدريد وإلتشي عبر موقعنا وbeIN Sports HD .

إلتشي يدخل لقاء اليوم قادما من هزيمة أمام ألافيس بهدف دون رد، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن الخروج من الكبوة الأخيرة واستعادة سكة الانتصارات لتحسين موقفه في جدول ترتيب الليجا والابتعاد عن صراع القاع.

إلتشي يخوض لقاء اليوم في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط بعدما فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات ومني بالهزيمة في 5 مباريات، وأحرز الفريق 8 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.

تشكيل إلتشي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إدغار باديا

خط الدفاع: جوسيما سانشيز - أنطونيو باراغان - خوان سانشيز

خط الوسط: جوسان بوماريس - رامون فولش - فيكتور رودريغيز - فيديل شافيز

خط الوسط الهجومي: جيسون لوكومي - جوناثان كريستيان

خط الهجوم: بيري ميلا