تراند اليوم : باريس سان جيرمان مباشر .. بث مباشر باريس سان جيرمان ضد ليل HD لعبة باريس سان جيرمان بث مباشر اليوم مشاهدة ماتش باريس سان جيرمان مباشر HD

باريس سان جيرمان مباشر مباراة باريس سان جيرمان وليل بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد بارك دي برانس في اللقاء الذي يقام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الفرنسي، عبر موقعنا الخليج 365. ويتطلع باريس سان جيرمان إلى استعادة ذاكرة الانتصارات من جديد بعدما تعثر في الجولة الماضية وتعادل أمام مارسيليا بدون أهداف، فريق العاصمة الباريسية لم يقدم الأداء المنتظر منه في الجولة الماضية وخاصة على الجانب الهجومي كما أن الفريق تلقى أكثر من كرة خطرة من قبل لاعبي مارسيليا ألا أن التعادل السلبي سيطر على اللقاء، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث قبل الصدام مع لايبزيج الألماني في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ألمانيا.

باريس سان جيرمان يدخل لقاء اليوم بأهداف جديدة ومغايرة عن أي لقاء سابق وهي الثأر من ليل الذي خطف لقب الموسم الماضي من أنياب فريق العاصمة الباريسية، ويتطلع رفقاء ميسي إلى استغلال تعثرات ليل في الموسم الجاري للثأر منهم وزيادة جراح الفريق وابتعاده أكثر عن صراع القمة.

يعتلي باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني، باريس سان جيرمان حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في لقاء ومني بالهزيمة في لقاء، وأحرز الفريق 24 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

يحتل فريق ليل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 4 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ومني بالهزيمة في أربع مباريات وأحرز الفريق 14 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل والقنوات الناقلة لها

عزيزي متابع يلا شوت توداي تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وليل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لغرينيتش، وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وليل عبر موقعنا الخليج 365 وبي إن سبورت أتش دي .

وفي الجانب الأخر نرى أن حامل لقب الدوري الفرنسي بعاني بشدة في الموسم الجاري سواء على مستوى الأداء أو النتائج، فريق ليل لم يحقق أي انتصار خلال أخر ثلاث مباريات حيث خسر من كليرمون فوت بهدف دون رد في مفاجأة مدوية وبعدها تعادل مع إشبيلية سلبيا بدوري الأبطال، ثم تعادل مع ستاد بريست بهدف لمثله في الدوري ليواصل الفريق إهدار النقاط والابتعاد عن صراع اللقب.

ويتطلع ليل إلى استعادة مستواه من جديد والفوز في لقاء اليوم وحصد القاط الثلاث ولا سيما وأن لقاء اليوم سيكون له دورا هاما في معنويات اللاعبين واستمرار سكة الانتصارات في المرحلة القادمة في حالة الفوز في لقاء اليوم، أما في حالة تحقيق اي نتيجة سلبية سيتأزم موقف الفريق أكثر وأكثر وتتراجع المعنويات مما يؤثر سلبيا على مشواره في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليل المتوقع أمام باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: ليو جارديم

في خط الدفاع: رينيلدو ماندافا - سفين بوتمان - تياغو ديجالو - جوزيه فونتي

في خط الوسط: بنيامين اندري - كيجيل انخيلو سيلفا - لويس أروخو

في خط الهجوم: جوناثان بامبا - جوناثان دايفيد -بوراك يلماز

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليل

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - أشرف حكيمي

الوسط: جيورجينيو فاينالدوم - أندير هيريرا - ماركو فيراتي

الهجوم: نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي- ليونيل ميسي

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وليل

سبق وأن تقابل باريس سان جيرمان مع ليل في 95 لقاء سابق كانت مثيرة وقوية وأن كانت الأفضلية لفريق باريس سان جيرمان الذي يمتلك في جعبته السجل الأكثر من الانتصارات في تاريخ مواجهات الفريقين، وكما قولنا أن الفريقين تقابلا في 95 لقاء، حقق الفريق الفوز في 38 لقاء بينما فاز ليل في 25 مباراة وتعادل الفريقان في 32 لقاء، وأحرز باريس سان جيرمان 123 هدفا في شباك ليل، بينما أحرز ليل 101 هدفا في شباك باريس سان جيرمان.

معلومات مباراة باريس سان جيرمان وليل.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي؟

09:00 مساءاً بتوقيت مصر, 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 08:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة باريس سان جيرمان وليل؟

الدوري الفرنسي.

من هو معلق مباراة باريس سان جيرمان وليل؟

جواد بدة.