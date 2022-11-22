تراند اليوم : بث مباشر باريس سان جيرمان HD باريس سان جيرمان بث مباشر ضد ليل مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وليل HD

بث مباشر باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وليل paris sg vs lille osc اليوم الجمعه في الدوري الفرنسي ، من اجل الثار لضياع الدوري الفرنسي في الموسم الماضي وايضا من اجل الاستمرار في النتائج المميز في الدوري الفرنسي في هذا الموسم سوف يسقبل فريق باريس سان جيرمان علي ارضه في قمه مباريات الجوله الثانيه عشر نظيره ليل طل الدوري الموسم الماضي ، وسوف تلعب هذه المباراه الليله علي ارضيه ملعب بارك دي برانس وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تنطلاق قمه باريس سان جيرمان و ليل الليله في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يبحث من خلاله الفريقين تقديم مستوي جيد امام الاخر.

مباراة باريس سان جيرمان و ليل

باريس سان جيرمان هو الذي سوف يستقبل هذه المواجهه علي ارضه الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه عشر من عمر الدوري الفرنسي لهذا الموسم ، باريس سان جيرمان حاليا هو متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم وذلك برصيد 28 نقطه جمعهم فريق باريس سان جيرمان بعد ان خاض 11 مباراه الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم تمكن فريق باريس سان جيرمان من خلال هذه المباريات تحقيق الانتصار في 9 مباريات وتعادل الفريق في مباراه كما خسر ايضا في مباراه واحده ، وكانت اخر مباراه لعبها باريس سان جيرمان قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق مارسيليا في قمه مباريات الجوله العاشره وانتهت المباراه بتعادل الفريقين بدون اهداف.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و ليل

بينما علي الجانب الاخر فريق ليل فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الاسبوع الثاني عشر من عمر الدوري الفرنسي لهذا الموسم ، فريق ليل هو بطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي ولكن الفريق داخل هذا الموسم في الدوري بشكل مغير حيث هو حاليا صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم برصيد 15 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 11 مباراه الي الان في الدوري الفرنسي لهذا الموسم ومن خلالهم حقق ليل الانتصار في اربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات كما خسر الفريق ايضا في اربع مباريات قبل مباراته مع باريس سان جيرمان.