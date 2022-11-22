تراند اليوم : مباراة الهلال والاهلي مباشر HD بث مباشر مباراة الاهلي والهلال مباشر مباراة الهلال والاهلي بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة الاهلي والهلال السعودي مباشر مباراة الهلال والاهلي بث مباشر يلا شوت ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ويعاني الفريقان خلال الكلاسيكو المرتقب اليوم من الغيابات، إذ يفقد الهلال والأهلي جهود بعض اللاعبين المؤثرين حيث سيشكل غيابهم فارقاً كبيراً لكلا الطرفين.

ويفقد فريق الهلال خلال مواجهة الأهلي جهود الرباعي؛ ياسر الشهراني وعبدالله عطيف والكوري الجنوبي جانج هيون سو والمالي موسى ماريجا للإصابة، والثلاثي؛ عبدالله الحمدان وخليفة الدوسري وحمد إليامي للمشاركة مع المنتخب.على الجانب الآخر، يغيب 9 لاعبين عن الأهلي أمام الهلال وهم؛ محمد العويس ومعتز هوساوي ومحمد مجرشي وزياد الجهني وهيثم عسيري ونوح الموسى وريان حامد وعبدالله حسون وطلال العبسي.

ويستعد فريق الأهلي لاستضافة نظيره الهلال، مساء اليوم الجمعة، على ملعب “مدينة الأمير عبدالله الفيصل”، في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي.وتنطلق مباراة الأهلي أمام الهلال في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءً بتوقيت أبو ظبي. ويحتل فريق الأهلي المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقبع فريق الهلال في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي السعودي بث مباشر Al Hilal vs AS Alahli وينتظر عشاق الساحرة المستديرة في السعودية، الصراع الصعبة، بين نادي الهلال ونظيره المحلي الاهلي السعودي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ11 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، المواجهة الصعبة، بين نادي الهلال ونظيره الأهلي السعودي، ضمن مواجهات الأسبوع العاشر في لقاء هام للغاية ومثير وممتع بين الفريقين.

الهلال و الأهلي السعودي بث مباشر يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي السعودي في أهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين مباراة الهلال والأهلي السعودي بث الان مباراة الاهلي والهلال بث مباشر.

عودة مع الدوري السعودي مع مباراة الهلال والاهلي بث مباشر ضمن الأسبوع العاشر على قناة SSC SPORT 1HD تعليق سمير المعيرفي من ملعب الأمير عبدالله الفيصل بث مباشر الاهلي والهلال مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر ضد الأهلي السعودي al ahly vs al hilal اليوم الجمعه في دوري المحترفين السعودي ، يفتح ملعب الأمير عبدالله الفيصل الليله ابوابه لاستقبال مباراه دائما ما تكون مثيره في كل موسم في الدوري السعودي وهي مواجهه الهلال وخصمه الاهلي السعودي ، وفي مباراه الليله الاهلي هو الذي سوف يستقبل عليه الهلال مساء اليوم الموافق 29 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الاسبوع العاشر من منافسات دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، كل فريق الليله سوف يريد الخروج من المباراه بنقاط المباراه كامله من اجل تحسين مركزه في جدول الترتيب ، وسوف تبدا اليوم مباراه الهلال السعودي و الاهلي في تمام الساعه السابعه الا عشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه الا عشره بتوقيت السعوديه.

مباراة الهلال و الأهلي السعودي

فريق الهلال هو الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع العاشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، فريق الهلال قادم انتصار صعب بعد التاهل لنهائي دوري ابطال اسيا وكان الانتصار لفريق الهلال في الجوله التاسعه من الدوري السعودي والتقي الهلال في هذه الجوله مع فريق الرائد يوم السبت الماضي وانتهت المباراه بفوز الهلال في هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين ، وحاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطه وذلك بعد ان خاض 7 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلالهم حقق الهلال الانتصار في اربع مباريات وتعادل في ثلاث قبل مباراته الليله مع الاهلي.

موعد مباراة الهلال و الأهلي السعودي

فيما فريق الاهلي فهو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري السعودي للمحترفين ، فريق الاهلي السعودي قبل مواجهه خصمه الهلال الليله فهو حاليا في جدول ترتيب الدوري صاحب المركز الثامن وذلك برصيد 15 نقطه جمعهم فريق الاهلي بعد ان خاض 9 مباريات الي الان في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان الاهلي حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في خمس مباريات وخسر الفريق في مبارتان ايضا ، واخر مباراه لعبها فريق الاهلي قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الطائي في الجوله التاسعه من الدوري وقد حقق الاهلي الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف.

بث مباشر الاهلي السعودي مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر الآن ضد الاهلي السعودي عبر موقعنا ويلا شوت الاهلي والهلال مباشر بدون تقطيع مباراة الهلال والاهلي بث مباشر من استاد الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة 16:50بتوقيت القاهرة، وقدم الهلال لقاء قوي للغاية في الجولة الماضية أمام الرائد واستطاع أن يفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين، الهلال كاد أن يفقد النقاط الثلاث في اللقاء الماضي بعدما عاد الرائد في النتيجة في ظرف دقيقتين إلا أن الثواني الأخيرة من اللقاء شهدت تألق جوميز الذي خطف النقاط الثلاث لصالح الهلال، وسيبحث الهلال في لقاء اليوم إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والزحف نحو قمة ترتيب الدوري ولاسيما وأن الفري يسعى وبقوة إلى الحفاظ على لقب الدوري ولا سيما في ظل الأداء القوي والمثير الذي يقدمه الفريق سواء محليا أو أسياويا في الموسم الجاري بعدما تأهل لنهائي دوري أبطال أسيا على حساب مواطنه وغريمه النصر.

الهلال يتواجد في المربتة الرابعة قبل لقاء اليوم وفي جعبته 15 نقطة حصدهم الفريق من الانتصار في أربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة في الموسم الجاري، وأحرز الفريق 12 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع:ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: لوسيانو فييتو - عبد الله عطيف - جوستافو كوييار - أندريه كارييو

خط الهجوم: بافيتمبي جوميس - موسى ماريجا

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة 6:50 بتوقيت القاهرة، الساعة 5:50 بتوقيت غرينيتش، الساعة 7:50 بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة الهلال والأهلي عبر موقعنا يلا شوت توداي ssc الرياضية.

حافظ الأهلي على مسيرته الإيجابية في أخر مباراتين بعدما فاز على الاتفاق برباعية دون رد، ثم خطف الفوز من أنياب الطائي بهدفين مقابل هدف، وسيبحث الأهلي في لقاء اليوم عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة انتصاراته للقاء الثالث على التوالي للتقدم أكثر للأمام في جدول الدوري، فريق الأهلي كان يعاني بشدة في بداية الموسم وفقد الفريق أكثر من نقطة في الجولات الأولى مما أدى إلى تراجع جدول ترتيب الفريق في الدوري وبات يتواجد في مراكز القاع، قبل أن يستعيد الفريق لتوازن من جديد ويحقق الفوز في أخر مباراتين، ويمني الأهلي النفس باستمرار نغمة الفوز وحصد النقاط الثلاث للدخول في منطقة وسط الجدول وبعدها التفكير في الاقتراب من المربع الذهبي والمنافسة على البطولة.

الأهلي استطاع أن يصل للمرتبة الثامنة بجدول ترتيب الدوري بعدما جمع حتى الأن 11 نقطة من الانتصار في مباراتين والتعادل في خمس مباريات ومني بالهزيمة في مباراتين وأحرز الفريق 12 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: عبد الباسط هندي – معتز هوساوي – محمد خبراني – عبد الله حسون

في خط الوسط: علي الأسمري – نوح الموسى

في خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن غريب – محمد المجحد – سلمان المؤشر

في خط الهجوم: عمر السومة

تاريخ مواجهات الهلال والأهلي

مواجهات الأهلي والهلال دائما ما تتسم بالندية والإثارة وتشير لغة الأرقام إلى أن مواجهات الفريقين لن تنتهي ألا مع صافرة الحكم، لغة الأرقام تقول أن الفريقين تقابلا من قبل في 37 لقاء، حقق الهلال الفوز في 18 لقاء بينما حقق الأهلي الفوز في 11 لقاء وتعادل الفريقان في 8 مباريات وأحرز الهلال 64 هدفا في شباك الأهلي، بينما أحرز الأهلي 42 هدفا في شباك الهلال.