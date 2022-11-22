تراند اليوم : بث مباشر اطفال ومواهب .. اطفال ومواهب بث مباشر حاليا 2021- 2022

بث مباشر اطفال ومواهب مشاهدة بث مباشر قناة اطفال ومواهب الفضائية حاليا فرقة أطفال و مواهب هي أول فرقة استعراضية في السعودية تعمل على الأناشيد الإجتماعية الهادفة لها قناة فضائية على القمر نايل سات التردد 11373 افقي حققت مشاهدات عالية. قناة أطفال ومواهب هي عبارة عن قناة يتم بثها على النايل سات وقد حازت على نسبة مشاهدة عالية، حيث أنها تسعى دائمًا لتقدم عدد من البرامج الهادفة التي تتناسب مع الأطفال كما أنها تقدم فقرات متنوعة ومسابقات تعليمية وثقافية. من أهم ما قد ميز قناة أطفال ومواهب أنها تقوم باستهداف ميول الأطفال وأذواقهم وذلك جعلها واحدة من أفضل قنوات الأطفال التي يفضلها أولياء الأمور لأبنائهم، كما أن هذه القناة قد حازت على أعلى نسب مشاهدة وأعلى نسب تقييم. استمدت هذه القناة اسمها من خلال فرقة أطفال ومواهب المشهورة التي تقوم بتقديم الفعاليات على مستوى المملكة العربية السعودية بل والدول العربية الأخرى. تم مؤخرًا إطلاق تردد قناة اطفال ومواهب جديد قد حول بث القناة إلى تقنية الإتش دي عالية الجودة، وتم إصدار بعض التعليمات حتى يتم استقبال إشارة جديدة لابد من أن يكون المشاهد يمتلك رسيفر يدعم تقنية الإتش دي. وقد ذاع صيت هذه القناة في كل مكان وقد حصدت نسب مشاهدة خيالية، حيث أنها تم تخصيصها لعدد من المسابقات والبرامج الترفيهية، ويمكن من خلالها تقديم مواهب الهاوين والذين يمتلكون مواهب غنائية. يتم بث قناة أطفال ومواهب من منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية وقد ذاع صيت هذه القناة على المستوى الدول العربية الأخرى، وقد تخصص بث تلفزيوني خاص بها وقد امتد على مدار اليوم لعرض البرامج المتنوعة التي تسلي الأطفال، وبرامج بها فقرات متنوعة تحاور الأطفال وتعزز أساليبهم في الغناء.