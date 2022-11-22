تراند اليوم : الهلال والاهلي مباشر .. مباراة الهلال بث مباشر الآن ضد الاهلي السعودي HD الاهلي والهلال مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر

بث مباشر الاهلي السعودي مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر الآن ضد الاهلي السعودي عبر موقعنا ويلا شوت الاهلي والهلال مباشر بدون تقطيع مباراة الهلال والاهلي بث مباشر من استاد الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة 16:50بتوقيت القاهرة، وقدم الهلال لقاء قوي للغاية في الجولة الماضية أمام الرائد واستطاع أن يفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين، الهلال كاد أن يفقد النقاط الثلاث في اللقاء الماضي بعدما عاد الرائد في النتيجة في ظرف دقيقتين إلا أن الثواني الأخيرة من اللقاء شهدت تألق جوميز الذي خطف النقاط الثلاث لصالح الهلال، وسيبحث الهلال في لقاء اليوم إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والزحف نحو قمة ترتيب الدوري ولاسيما وأن الفري يسعى وبقوة إلى الحفاظ على لقب الدوري ولا سيما في ظل الأداء القوي والمثير الذي يقدمه الفريق سواء محليا أو أسياويا في الموسم الجاري بعدما تأهل لنهائي دوري أبطال أسيا على حساب مواطنه وغريمه النصر.

الهلال يتواجد في المربتة الرابعة قبل لقاء اليوم وفي جعبته 15 نقطة حصدهم الفريق من الانتصار في أربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة في الموسم الجاري، وأحرز الفريق 12 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع:ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: لوسيانو فييتو - عبد الله عطيف - جوستافو كوييار - أندريه كارييو

خط الهجوم: بافيتمبي جوميس - موسى ماريجا

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة 6:50 بتوقيت القاهرة، الساعة 5:50 بتوقيت غرينيتش، الساعة 7:50 بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة الهلال والأهلي عبر موقعنا يلا شوت توداي ssc الرياضية.

حافظ الأهلي على مسيرته الإيجابية في أخر مباراتين بعدما فاز على الاتفاق برباعية دون رد، ثم خطف الفوز من أنياب الطائي بهدفين مقابل هدف، وسيبحث الأهلي في لقاء اليوم عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة انتصاراته للقاء الثالث على التوالي للتقدم أكثر للأمام في جدول الدوري، فريق الأهلي كان يعاني بشدة في بداية الموسم وفقد الفريق أكثر من نقطة في الجولات الأولى مما أدى إلى تراجع جدول ترتيب الفريق في الدوري وبات يتواجد في مراكز القاع، قبل أن يستعيد الفريق لتوازن من جديد ويحقق الفوز في أخر مباراتين، ويمني الأهلي النفس باستمرار نغمة الفوز وحصد النقاط الثلاث للدخول في منطقة وسط الجدول وبعدها التفكير في الاقتراب من المربع الذهبي والمنافسة على البطولة.

الأهلي استطاع أن يصل للمرتبة الثامنة بجدول ترتيب الدوري بعدما جمع حتى الأن 11 نقطة من الانتصار في مباراتين والتعادل في خمس مباريات ومني بالهزيمة في مباراتين وأحرز الفريق 12 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: عبد الباسط هندي – معتز هوساوي – محمد خبراني – عبد الله حسون

في خط الوسط: علي الأسمري – نوح الموسى

في خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن غريب – محمد المجحد – سلمان المؤشر

في خط الهجوم: عمر السومة

تاريخ مواجهات الهلال والأهلي

مواجهات الأهلي والهلال دائما ما تتسم بالندية والإثارة وتشير لغة الأرقام إلى أن مواجهات الفريقين لن تنتهي ألا مع صافرة الحكم، لغة الأرقام تقول أن الفريقين تقابلا من قبل في 37 لقاء، حقق الهلال الفوز في 18 لقاء بينما حقق الأهلي الفوز في 11 لقاء وتعادل الفريقان في 8 مباريات وأحرز الهلال 64 هدفا في شباك الأهلي، بينما أحرز الأهلي 42 هدفا في شباك الهلال.