تراند اليوم : بث مباشر مباراة السنغال وهولندا السنغال بث مباشر الآن السنغال مباشر الآن هولندا بث مباشر الآن هولندا مباشر الان بث مباشر

مباراة السنغال ضد هولندا بث مباشر Senegal vs Netherlands في كأس العالم 2022، حيث يلتقي منتخب السنغال مع منتخب هولندا علي ملعب الثمامة بقطر في مباراة الجولة الاولي للمجموعة الاولي من كأس العالم 2022 اليوم الاثنين.

بدت هولندا رائعة في مبارياتها في دوري الأمم الأخيرة، بينما ستلعب السنغال بدون نجمها الرئيسي ساديو ماني، السنغال تكافح بشكل عام من أجل تسجيل الأهداف في المباريات الكبيرة، تبدأ هولندا مشوارها في المونديال بمباراة ضد السنغال بطلة كأس الأمم الأفريقية اليوم الاثنين على ملعب الثمامة، وهكذا سيعود المنتخب الهولندي إلى البطولة بعد أن غاب عن كأس العالم 2018 في روسيا،سيكون المنتخب الهولندي هو المرشح الرئيسي للفوز في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الإكوادور و قطر، ستدخل هولندا البطولة بأعلى معنويات بعد اداء قوي في دوري الأمم الأوروبية، لقد تقدم المنتخب الهولندي بقيادة لويس فان جال إلى الدور ربع النهائي من دوري الأمم بتصدره المجموعة الأولى في الدوري بخمسة انتصارات وتعادل في ست مباريات ضد بلجيكا وبولندا وويلز، لقد حافظت هولندا على نظافة شباكها في آخر انتصارين على بولندا وبلجيكا في سبتمبر،شونتوقع منها الحفاظ عبي شباكها نظيفة في هذه المباراة مع العلم أن السنغال ستكون بدون ساديو ماني الذي تعرض لإصابة خلال تدريب بايرن ميونيخ مؤخرًا.

مباراة السنغال وهولندا اليوم

لعبت السنغال مباراتين وديتين ضد بوليفيا وإيران في سبتمبر حيث تغلبت على بوليفيا بنتيجة 2-0 قبل أن يتعادل بنتيجة 1-1 مع إيران، لم تشهد أي من المباريات الأربع الأخيرة التي لعبتها السنغال تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر، ولا شك في أن أليو سيسيه سيعد تكتيكات دفاعية هنا لهذا سيعتمد خط هجوم السنغال على بولاي ديا الذي سجل ستة أهداف هذا الموسم لصالح ساليرنيتانا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، تميل السنغال عمومًا إلي التعادل مؤخراً، وهكذا فقد فازت بركلات الترجيح في كلتا المبارتين ضد مصر، بما في ذلك التعادل السلبي في نهائي كأس الأمم الأفريقية والتعادل بنتيجة 1-1 في مجموع المباراتين في تصفيات كأس العالم الأفريقية، المنتخب الهولندي هو المرشح للفوز هنا خاصة بعد ما رأيناه في مبارياته الأخيرة في دوري الأمم ضد منتخبات مثل بولندا وبلجيكا.

تشكيلة السنغال المتوقعة ضد هولندا

بالنسبة الى تشكيلة منتخب السنغال المتوقعة ضد منتخب هولندا اليوم الاثنين في المباراة التى ستقام على ارض ستاد الثمامة فمن المتوقع ان يلعب منتخب السنغال مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: إدوارد ميندي، وفي خط الدفاع: يوسف صبالي، كاليدو كوليبالي، بابي أبو سيسيه، فودي بالو توريه، وفي خط الوسط: بابي مطر سار، نامباليس ميندي، إدريسا جوي، اما في خط الهجوم: كريبين دياتا، بولاي ضياء، إسماعيل سار.

تشكيلة هولندا المتوقعة ضد السنغال

بالنسبة الى تشكيلة منتخب هولندا المتوقعة ضد منتخب السنغال اليوم الاثنين في المباراة من الجولة الاولي من كأس العالم فمن المتوقع ان يلعب منتخب هولندا مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: ريمكو باسفير، وفي خط الدفاع: جوريين تيمبر، فيرجيل فان ديك، ناثان آكي، وفي خط الوسط: دينزل دومفريز، فرينكي دي يونج، تيون كوبمينرز، دالي بليند، وفي خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو، اما في خط الهجوم: فنسنت يانسن، ستيفن بيرجوين.