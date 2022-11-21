تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 قطر .. امساكية شهر رمضان 2022 في قطر

امساكية شهر رمضان 2022 في قطر، يتطلع القطريين الى حلول شهر رمضان المبارك للعام الجديد، والذي أوشك على البدأ في نهاية شهر شعبان الجاري وبداية أولى أيام الشهر الفضيل، والتي تبدأ في تاريخ الثالث من شهر ابريل القادم، لذلك يبحث العديد عن الإمساكية الرمضانية الجديدة التي توضح أوقات الصلوات الخمسة ومواعيد السحور والإفطار، طيلة أيام شهر رمضان، لذلك سوف نعرض امساكية شهر رمضان 2022 في العاصمة القطرية الدوحة.

امساكية شهر رمضان في قطر 2022

تختلف مظاهر الاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك من دولة لأخرى، فنجد في دولة قطر، يحتفل الناس بتزيين المساجد والمنازل بأجمل الزينات الرمضانية التي تعبر عن الشهر الفضيل، وتجتمع العائلات على موائد الإفطار والسحور، وتنظم عدة فعاليات وندوات رمضانية للتعريف بالواجبات والفروض التي يجب اتباعها طيلة أيام شهر رمضان، ويمكنك الإطلاع على امساكية شهر رمضان 2022 في قطر كما يلي.





