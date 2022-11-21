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تراند اليوم : إمساكية رمضان 2022 في اسطنبول

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إمساكية رمضان 2022 في اسطنبول ،بعد أن وصل شهر رمضان المبارك بات من الضروري أن نهتم به ونوافيكم بالتفاصيل المختلفة التي تخصه عبر موقع “الخليج 365” وإذ نطرح لكم في هذا المقام إمساكية رمضان 2022 في اسطنبول ووقت الامساك في اسطنبول الذي طال انتظاره، ولعل الكثير من الأفراد لا يعف معنى الإمساك في رمضان، وإننا نوضح لكم أن الإمساك هو حجب النفس عن الاكل والشرب والمبيحات من آذان الفجر إلى آذان المغرب، وهو ما يعرف بالصيام، وأمام هذا ننقل لكم التحيات والتبريكات من موقع “الخليج 365” والطواقم العاملة أطيب الأمنيان والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقت الامساك في اسطنبول مواقيت الصلاة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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