تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 تونس

امساكية رمضان 2022 تونس، سوف نتابع سويا امساكيه شهر رمضان المبارك للعام الجديد 2022م بمدينه تونس، تبعا لجميع الدول العربيه الاسلاميه، خلال ذلك الشهر الفضيل؛ هذا وقد تم التحديد لبدايه الشهر وموعد نهايته ايضا، وذلك بحسب ما اقرت به وافادت دار الافتاء والاخبار العامه، حيث جاء الشهر مبتدئا في 2 ابريل للعام 2022، كما وينتهي الشهر الفضيل، في يوم 2 للعام 2022، ويتم الاستعلام عن مواقيت الصلاه كامله طوال شهر رمضان وعلي مدار ثلاثون يوما، لاكتمال هذا الشهر في هذا العام، فاليكم اسفل الطرح الاتي، امساكية رمضان2022تونس.

امساكية رمضان2022 تونس، يعتبر شهر رمضان، شهر الصدقات والعبادات والغفران، وشهر العتق من النيران، فأوله مغفره واوسطه رحمه، واخره عتق من النيران، هذا وسوف يتم التستعلام ع الجدول المختص بمواقيت وموعد الصلوات الخمسه، ونخص ذكرا موعد اذان الفجر للامساك عن الطعام والشراب، اضافه لموعد اذان المغرب تهيئا للافطار، فربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا، فلنتابع الان، امساكية رمضان2022تونس بهذه الشاكله:

نشر المعهد الوطني للرصد الجوي امساكية رمضان 2022 ميلادي / 1443 هجري حسب ولايات البلاد التونسية.

وستكون أوقات الإمساك وأوقات الإفطار كالآتي:





