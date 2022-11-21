تراند اليوم : امساكية رمضان ٢٠٢٢ العراق

امساكية رمضان ٢٠٢٢ العراق ،تعد الإمساكيات الرمضانية من الأمور الهامة التي يكثر بحث المسلمين عنها في هذا الشهر الفضيل لضبط التوقيت الخاص بهم في أوقات العبادة مثل أداء الصلاة، وكذلك السحور والإفطار لأن هذه الأشياء من الركائز التي لها العديد من الارتباطات بهذا الشهر الخاص، وقد جاءت الشريعة الإسلامية مبينة الأوقات بالتحديد التي على الإنسان أن يبدأ فيها عبادته وكذلك وقت الغاية التي يصل الإنسان فيها إلى أداء هذه العبادة على أكمل وجه، إذ تأسيس الإنسان لأوقات من عنده يعد من البدع في الدين.

امساكية شهر رمضان 2022 في العراق

ولا ينفك العراق عن بقية الدول العربية والإسلامية من حث الصيام في شهر رمضان ويلزمه ما يلزم غيره من الانضباط بأوقات العبادة، ولذلك كان هنالك ضبطا لامساكية شهر رمضان 2022 في العراق، حتى لا يكون الأمر من الأمور التي يشيع فيها الخلاف، ويزيد فيها النزاع حول هذه المسألة، وفي هذا الموضوع الجميل نحاول أن نضع إمساكية هذا الشهر الفضيل في هذه البلاد.





