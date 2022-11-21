تراند اليوم : امساكية رمضان ٢٠٢٢ الكويت pdf .. امساكية رمضان 2022 الكويت – السالمية الفروانية والجهراء

امساكية رمضان 2022 الكويت – السالمية الفروانية والجهراء، بدأت المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الكويت الاستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك للعام 2022م، نظرا للعامين السابقين الذي أثرت بهم جائحة كورونا بشكل كبير في الكويت ومعظم الدول العربية والإسلامية، لذلك سوف يكون استقبال الشهر الفضيل لهذا العام مختلف من فتح للمساجد واستقبال المصليين، واقامة الندوات والفعاليات الرمضانية طيلة أيام الشهر الفضيل، وفيما يلي سوف نتعرف على امساكية رمضان 2022 في الكويت السالمية الفروانية والجهراء.

يمكن التعرف من خلال امساكية رمضان 2022 الكويت السالمية الفروانية والجهراء على أوقات الصلوات والسحور والإفطار طيلة أيام الشهر الفضيل، إذ أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة الكويت عن الإمساكية الرمضانية للعام الجاري، وهي كما موضح بالجدول أدناه لمنطقة الفروانية.





