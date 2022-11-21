تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 السودان – امساكية الخرطوم وأم درمان و النيل الازرق

امساكية رمضان 2022 في السودان – امساكية الخرطوم وأم درمان و النيل الازرق، نقدم لكم يوم الثلاثاء أوقات صيام وفطور وأوقات الصلاة في جميع الولايات والمدن السودانية وخاصة العاصمة الخرطوم.

حيث يصادف أول أيام شهر رمضان المبارك 1443-2022 يوم الاثنين 6 مايو في معظم الدول العربية ومن بينها السودان.

في هذا الركن ننشر الاحتفال بشهر رمضان 2022 بالسودان، بحسب ما تم الإعلان عنه رسميًا، بعد التأكد من رؤية الهلال، حيث أكدت المملكة العربية السعودية أن هلال شهر رمضان قد شوهد، و دول بدأت الصيام منذ يوم الاثنين.

وطالبت المحكمة العليا في السعودية، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، جميع المسلمين بالتحقيق في هلال رمضان 2022 خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن يأتي شهر الخير والبركة لنا هذا العام، إما يوم الأحد أو الاثنين.

يشار إلى أن هناك العديد من الدول العربية والإسلامية التي نظمت احتفالات شعبية رسمية من أجل التحقيق في رؤية هلال رمضان هذا العام.





