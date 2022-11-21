تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 الجزائر

امساكية رمضان 2022 الجزائر تحميل امساكية رمضان 2022 في الجزائر، أول أيام شهر رمضان المبارك 2022-1443 على الأمة الإسلامية، يوم 3 أبريل، ويطبق هذا الموعد على معظم الدول العربية، بما في ذلك الجزائر، حيث هناك الكثير من الفعاليات المميزة الخاصة بهذا اليوم.

في هذا الركن ننشر الاحتفال بشهر رمضان 2022 في الجزائر، بحسب ما أعلنته المملكة العربية السعودية رسميًا، بعد تأكيد رؤية الهلال في جميع الدول الإسلامية، المسلمون في الجزائر يصومون في الأول من رمضان قرابة 15 ساعة ونصف الساعة بحسب ما أعلن رسميًا.

وفي نهاية شهر رمضان سيصوم المواطنون في الجزائر حوالي 16 ساعة ونصف، أي بمعدل 16 ساعة صيام خلال شهر رمضان في الجزائر!

أهلنا في الجزائر ننشر لكم مع دخول شهر رمضان المبارك مواقيت الامساك رمضان 2022 وتبدأ أولى أيام شهر رمضان المبارك في دولة الجزائر في الثالث من شهر ابريل القادم، والتي تبدأ بصلاة الفجر في الساعة الخامسة والخمس دقائق صباحا، وينتهي اليوم بصلاة العشاء والتروايح في الساعة الثامنة وثماني وأربعون دقيقة، وامساكية رمضان 2022 الجزائر موعد اذان المغرب والفجر كما هي موضحة بالجدول التالي.



