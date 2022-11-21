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تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 فلسطين .. امساكية رمضان 2022 غزة والضفة والقدس

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امساكية رمضان 2022 غزة فلسطين، ينتظر الغزيون في دولة فلسطين مثلهم مثل باقي الدول العربية والإسلامية حلول شهر رمضان المبارك للعام 2022م، إذ بدأت المحال التجارية والمولات والحدائق بتعليق الزينة الرمضانية من اضاءات ملونة ومختلفة، وفوانيس رمضان لإستقبال الشهر الفضيل، ونجد كثير من الناس يعلقوا الزينة الرمضانية على أبواب منازلهم وفي المساجد احتفالا بقدوم شهر الخير، ومن ضروريات التحضير للشهر الفضيل، هي معرفة الإمساكية الرمضانية.

 

امساكية رمضان غزة فلسطين 2022

تبدأ أولى أيام شهر رمضان المبارك في قطاع غزة وفي دولة فلسطين بصفة عامة، بتاريخ الثالث من شهر ابريل القادم، وتكون أول أيام الشهر الفضيل وصلاة الفجر بتوقيت الخامسة وتسعة دقائق، وينتهي اليوم الأول بصلاة العشاء بتوقيت غزة في الثامنة واربعون دقيقة، ويمكنك الاطلاع على امساكية رمضان 2022 غزة فلسطين طيلة أيام الشهر الفضيل بالجدول التالي:

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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