تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 باريس

امساكية رمضان 2022 باريس تحميل امساكية شهر رمضان المبارك 2022 باريس، يبحث مسلمي والجاليات العربية المسلمة المتواجدة في دولة فرنسا والعاصمة باريس عن أوقات الصلاة ومواعيد الافطار والسحور طيلة أيام شهر رمضان المبارك، إذ تختلف مواقيت الأذان بين فرنسا والدول العربية، نظرا للبعد الجغرافي، وتختلف أيضا باريس بعدد ساعات الصيام عن غيرها من الدول، إذ يصوم المسلمين في باريس ساعات أطول بقليل من الدول العربية، فما هي امساكية شهر رمضان المبارك 2022 بالعاصمة الفرنسية باريس.

امساكية رمضان 2022 باريس

الجدول التالي يبين إمساكية شهر رمضان المبارك في العاصمة الفرنسية باريس لعام 2022:





