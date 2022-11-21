تراند اليوم : مباشر مصر .. مباراة مصر مباشر الآن منتخب مصر الآن بث مباشر مباراة مصر والسنغال بث مباشر مباراة منتخب مصر الآن

مباشر مصر مباراة مصر مباشر الآن منتخب مصر الآن بث مباشر بث مباشر مباراة مصر والسنغال بث مباشر مباراة منتخب مصر الآن واستقر كارلوس كيروش على تشكيلة مصر ضد السنغال في لقاء الحسم الذي ينعقد مساء اليوم الأحد 6 فبراير 2022، في نهائي كأس أمم أفريقيا التي تعقد في الكاميرون، وتقام المواجهة على ملعب أوليمبي وسط حضور جماهيري، ومن المتوقع أن يقود النجم محمد صلاح تشكيلة المنتخب المصري أمام السنغال، في ظل معاناة الفراعنة من فقدان خدمات العديد من اللاعبين لأسباب مختلفة.

وقبل انطلاق مباراة مصر والسنغال عقد النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مؤتمر صحفي برفقة المدير الفني للفراعنة كارلوس كيروش، أعلن من خلاله عن جاهزيته هو وزملاءه للمواجهة المنتظرة، وسيبذل اللاعبين جهودهم من أجل العودة للقاهرة حاملين لقب كأس القارة الإفريقية، ومن المتوقع أن يستمر فقدان خدمات الحارس الأساسي محمد الشناوي، وسيكون بديلاً عنه الحارس المتألق محمد أبو جبل.

ومن أبرز الغيابات التي تشهدها قائمة المنتخب المصري غياب أحمد حجازي بسبب الإصابة التي تعرض لها، ومن المحتمل أن يتم الدفع باللاعب محمود حمدي الونش ليكون بديلاً عنه، كما سيتم الاعتماد على اللاعب إمام عاشور ليكون بديلاً عن اللاعب عمر كمال الذي سيغيب عن اللقاء بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه، وسيتم الاعتماد على حمدي فتحي في خط الوسط.

تشكيلة مصر ضد السنغال

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمد عبد المنعم، إمام عاشور، محمود حمدي الونش.

في خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني.

في خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.