تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر

بث مباشر مباراة برشلونه واتلتيكو مدريد barcelona vs atletico madrid اليوم الاحد في الدوري الاسباني ، من المقرر اليوم ان تنطلاق منافسات اليوم الثاني من عوده الدوري الاسباني بمواجهه قويه ومهم سوف يستقبل فيها فريق برشلونه صاحب المركز السادس الذي عاد بقوه في النصف الثاني من الدوري علي ارضه مساء اليوم حامل اللقب الذي حسم قمه الذهاب فريق اتلتيكو مدريد وذلك ضمن مباريات الاسبوع الثالث والعشرين من منافسات الدور الثاني لهذا الموسم من الدوري الاسباني ، وسوف يستضيف ملعب كامب نو قمه الاياب الليله بين برشلونه واتلتيكو مدريد في هذا الموسم وكانت مواجهه الذهاب قد انتهت بفوز اتلتيكو مدريد بهدفين دون رد ، وسوف تنطلاق المباراه الليله في تمام الساعه الخامسه والربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه والربع مساءا بتوقيت السعوديه.

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برشلونه يدخل لقاء الليله علي ارضه وذلك لحساب لقاءات الدور الثاني من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، برشلونه قبل ان يخوض لقاء الاياب مع اتلتيكو مدريد في الدوري كان قد حقق انتصار غالي له في مشوراه في هذا الموسم حيث تمكن من خلالو من الابتعاد بالمركز السادس في الدوري وذلك علي حساب فريق الافيس الاحد الماضي وحقق برشلونه الانتصار في هذه المباراه بصعوبه وبنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ وهو علي ارضه الليله سوف يخوض المباراه امام اتلتيكو مدريد بكل قوه من اجل تعوض خساره الذهاب والاقتراب من المراكز الاوئل في الترتيب ، ويحتل برشلونه قبل مواجهه اليوم المركز السادس في الدوري برصيد 35 نقطه وذلك بعد ان لعب الي الان 21 مباراه وحقق من خلالهم برشلونه الانتصار في 9 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر الفريق اربع مباريات قبل مباراته اليوم.

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وعلي الجانب الاخر اتلتيكو مدريد فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الاسبوع الثالث والعشرين من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وحاليا اتلتيكو مدريد هو صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم وذلك برصيد 36 نقطه جمعهم حامل اللقب بعد ان خاض هو الاخر 21 مباراه ومن خلالهم كان اتلتيكو مدريد قد حقق الانتصار في 10 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر اتلتيكو مدريد خمس مباريات قبل ان ينزل ضيفا علي برشلونه ، وكان فريق اتلتيكو مدريد قد تمكن هو الاخر من تحقيق انتصار مهم له في الجوله الماضيه من الدوري و قبل مباراته مع برشلونه وذلك علي حساب فريق فالنسيا السبت الماضي وحقق اتلتيكو مدريد الانتصار في هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين.