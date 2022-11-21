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تراند اليوم : لحظة خروج الطفل ريان من البئر .. فيديو خروج ريان مشاهدة فيديو الطفل ريان في سيارة الإسعاف

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أعلنت السلطات المغربية مساء السبت رسمياً إخراج الطفل ريان من البئر ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة خروج الطفل ريان من الحفرة وهو بسيارة الاسعاف.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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