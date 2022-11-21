أعلنت السلطات المغربية مساء السبت رسمياً إخراج الطفل ريان من البئر ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحظة خروج الطفل ريان من الحفرة وهو بسيارة الاسعاف.
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تراند اليوم : لحظة خروج الطفل ريان من البئر .. فيديو خروج ريان مشاهدة فيديو الطفل ريان في سيارة الإسعاف