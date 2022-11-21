تراند اليوم : مباراة ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر ليفربول بث مباشر

مباراة ليفربول مباشر ماتش ليفربول مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر ليفربول بث مباشر ويحاول نادي ليفربول أن يتفوق علي حساب المنافس من أجل تحقيق إنتصار سهل وسريع علي حساب نادي كارديف سيتي ، وذلك من أجل التأهل إلي الدور المقبل من هذه البطولة، فهل ينجح الريدز في تحقيق العلامة الكاملة والوصول إلي الدور المقبل من هذه البطولة عن تحقيق إنتصار مثير علي حساب كارديف، أم سيكون هناك نتيجة سلبية، خاصة أن المدير الفني كلوب سيريح بعض لاعبيه، وسيلعب ببعض الشباب في هذه المواجهة، إلي جانب الغيابات التي تتمثل في محمد صلاح وماني.

ليفربول نجح في التفوق في الدور الماضي علي حساب نادي شروسبري تاون، وذلك بعد أن تفوق عليه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك عن كلا من كايدي جوردون وفابيو هينريكي هدفين وروبيرتو فيرمينو .

من جانب آخر يحاول نادي كارديف أن يسترجع الذكريات وأن يحقق إنتصار ثمين علي حساب الريدز ليفربول من أجل تتويج مجهوداته في هذه البطولة، والوصول إلي الدور المقبل ، وسيكون ذلك إنتصار معنوي كبير في مسيرة الفريق، وسيحقق به إنتفاضة معنوية كبيرة، وكان الفريق قد نجح في التأهل علي حساب نادي بريستون نورث ايند ، وذلك بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.