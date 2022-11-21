تراند اليوم : مباراة الكاميرون مباشر .. بث مباشر الكاميرون وبوركينا فاسو مشاهدة مباراة الكاميرون بث مباشر الكاميرون وبوركينا فاسو

منتخب الكاميرون فشل في المواجهة الماضية عندما تقابل مع نظيره المنتخب المصري، وفشل صاحب تنظيم البطولة عندما واجه الفراعنة في الحرب التي أعلنها إيتو، وذلك بركلات الترجيح، وقد فشل في إختراق دفاعات المنتخب المصري طوال اللقاء، وتعادل معه بشكل سلبي، ثم ذهب إلي ركلات الترجيح، ولكن منتخب مصر نجح في الفوز بكل نجاح، بعد إضاعة عدد من ركلات الترجيح.

منتخب الكاميرون في هذه المواجهة ضد المنتخب البوركيني سيكون أقصي أمنياته أن ينتصر علي حساب منتخب بوركينا، وذلك من أجل تحقيق المركز الثالث علي أقل تقدير، فهل ينجح في الفوز علي حساب المنافس أم سيكون هناك نتيجة مخيبة للآمال بشكل مجدد.

منتخب بوركينا فاسو يطمح في الفوز علي حساب منتخب الكاميرون ، وذلك من أجل تحقيق العلامة الكاملة في هذه المواجهة والعثور علي المركز الثالث في هذه البطولة، وذلك بعد أن نجح في المواجهات الماضية، وبات علي مقربة بشكل كبير من حسم هذه المواجهة، خاصة بعد أن فشل ضد منتخب السنغال في اللقاء الماضي وخسر من المنافس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.