تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف سيتي مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد كارديف سيتي liverpool vs cardiff city اليوم الاحد في كاس الاتحاد الانجليزي ، بعد ان حقق الانتصار في مباراته الاخيره في الدوري الانجليزي ورجع الي المنافسه علي اللقب يستعد اليوم فريق ليفربول لخوض مباراته في هذا الدور من كاس الاتحاد الانجليزي علي ارضه وذلك عندما يستقبل فريق كارديف سيتي اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال32 من منافسات كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم ، وسوف تلعب المباراه اليوم علي ارضيه ملعب آنفيلد ، وسوف تبدا اليوم الموافق 6 فبراير مباراه ليفربول وكارديف سيتي في تمام الساعه الثانيه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثالثه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة ليفربول وكارديف سيتي

ليفربول يدخل مواجهه اليوم علي ارضه وذلك ضمن مواجهات دور ال32 من منافسات كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم ، ليفربول قبل ان يخوض مباراته في دور ال32 من كاس الاتحاد كان قد حقق انتصار مهم له وغالي في الدوري الانجليزي خارج ارضه في اخر مباراه لعبها والتي كانت مع فريق كريستال بالاس الاحد الماضي وحقق ليفربول الانتصار في هذه المباراه بثلاث اهداف مقابل هدف ، وكان ليفربول قد وصل الي هذا الدوري علي حساب فريق شروزبوري بسهوله في دور ال64 من البطوله وحقق ليفربول الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه اربع اهداف مقابل هدف.

مباراة كارديف سيتي وليفربول يلا شوت

بينما علي الجانب الاخر فريق كارديف سيتي فهو الضيف في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال32 من كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم ، فريق كارديف سيتي كان قد تمكن من الوصول لمواجهه ليفربول في هذا الدور من الكاس بعد ان عبر من الدور ال64 وذلك علي حساب فريق بريستون وحقق كارديف سيتي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف ، فريق كارديف سيتي قبل مواجهه اليوم كان قد حقق الانتصار في اخر مباراه لعبها والتي كانت مع فريق بارنسلي في دوري القسم الثاني الانجليزي وحقق ايضا الفريق الانتصار في هذه المباراه بهدف مقابل لاشئ.