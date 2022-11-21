تراند اليوم : ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر HD البث المباشر لمباراة ليفربول ضد كارديف سيتي

البث المباشر لمباراة ليفربول ضد كارديف سيتي liverpool vs cardiff city يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي على ملعبه انفيلد بمدينة ليفربول الإنجليزية فريق كارديف في مباراة من المقرر أن تنطلق صافرته في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي وهي المباراة التي من المقرر أن تذاع علي قناة بي ان سبورت الرياضية مصحوبة بالتعليق الصوتي من المعلق الرياضي المتميز خالد الحدي.

وصل فريق ليفربول الإنجليزي إلى الدور الرابع بعد أن تمكن من تجاوز فريق شوروسبري تاون الإنجليزي في المباراة التي جمعتهما في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي حيث التقى الفريقان في مباراة أقيمت في التاسع من شهر يناير الماضي وتمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز الكاسح بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد بالرغم من أنه استقبل هدف مبكر في بدايات المباراة الا انه بجهود لاعبيه وتحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب تمكن من تحويل الهزيمة بهدف إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

أما فريق كارديف فقد خاض مباراة درامية أمام فريق بريستون نورث ايند في منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الحالي وتمكن من تحقيق الفوز عليه بعد ان انتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكلا منهما الا ان فريق كارديف تمكن من حسم المباراة لصالحة في الوقت الإضافي للمباراة ليتأهل مباشرة إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي ويصطدم بفريق ليفربول في مباراة الليلة على امل ان يتأهل الى الأدوار المتقدمة من الكأس.

بطاقة مباراة ليفربول ضد كارديف