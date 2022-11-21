تراند اليوم : بث مباشر انقاذ الطفل ريان .. بث مباشر ريان المغرب الان مشهد لوالديه أمام فتحة النفق لحظة استلامه عبر قناة المغرب مباشر ريان

فيما أظهرت صور توجه والدي الطفل المغربي ريان إلى فتحة النفق، يترقب الملايين حول العالم لحظات إخراج الطفل ريان من البئر السحيقة، مع وجود انتشار أمني بين النفق وسيارة إسعاف تتأهب.

في الأثناء، أفاد مراسل العربية/الحدث بأن فرق الإنقاذ تستعد لإخراج ريان من فتحة النفق، بعد 5 أيام في ظلمات البئر.

الأخيرةتغطية مستمرةجديد الطفل ريان.. فرق الإنقاذ تستعد لإخراجه من فتحة النفق

كما، كشفت مصادر العربية أن والدي الطفل داخل النفق وهو على قيد الحياة.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن فريقاً طبياً يتولى عملية إخراج الطفل من البئر وإنعاشه، فيما أوضح صحافي مغربي لـ العربية أن هناك تجهيزات في المستشفى الإقليمي بتطوان لاستقبال ريان.

تضارب أنباء

في المقابل تضاربت الأنباء، حيث أكد عضو في خلية الأزمة (لجنة اليقظة) للصحافيين أن 50 سنتيمتراً ما زالت تفصل فريق الإنقاذ عن الطفل، وفق ما نقل مراسلنا.

أتت تلك التطورات بعد أن لجأت فرق الإنقاذ في وقت سابق إلى الحفر اليدوي خوفا من انهيار التربة، بعد أيام من الحفر الآلي

فيما أشارت المعلومات إلى أن كاميرا رصدت الصغير مستلقيا على جنبه في البئر، مؤكدة أن مسافة قليلة جدا تفصل المسعفين عنه.

كما أوضحت أن الصبي كان لا يزال حياً صباح اليوم.