تراند اليوم : جنازة الطفل ريان مباشر .. بث مباشر جنازة الطفل ريان من قرية شفشاون

ننقل لكم في بث مباشر جنازة الطفل ريان الذي أعلن عن وفاته بعد إخراجه من بئر على عمق 32 متراً أسفل سطح الأرض، وستنطق جنازة الطفل ريان من قرية شفشاون غرب المغرب العربي، حيث بدأ الآلاف من المغاربة والمتضامنين بالتجمع في المكان.

وأكدت بعض المصادر على تنفيذ الجنازة اليوم ظهر يوم الأحد 6 فبراير 2022، ولكن حتى الآن لم يتبين إن كان سيدفن غدًا أم لا، وسوف نوافيكم بالتفاصيل حال معرفتها.

وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي معزياً بوفاة الطفل ريان: