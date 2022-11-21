تراند اليوم : جنازة الطفل ريان مباشر .. بث مباشر جنازة الطفل ريان من قرية شفشاون

ننقل لكم في بث مباشر جنازة الطفل ريان الذي أعلن عن وفاته بعد إخراجه من بئر على عمق 32 متراً أسفل سطح الأرض، وستنطق جنازة الطفل ريان من قرية شفشاون غرب المغرب العربي، حيث بدأ الآلاف من المغاربة والمتضامنين بالتجمع في المكان.
وأكدت بعض المصادر على تنفيذ الجنازة اليوم ظهر يوم الأحد 6 فبراير 2022، ولكن حتى الآن لم يتبين إن كان سيدفن غدًا أم لا، وسوف نوافيكم بالتفاصيل حال معرفتها.
وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي معزياً بوفاة الطفل ريان:
- على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر
- الملك محمد السادس كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد
- وعبر الملك عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات.. وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم