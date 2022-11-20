تراند اليوم : قطر مباشر .. بث مباشر الاكوادور وقطر يلا شوت بث مباشر قطر والاكوادور

بث مباشر الاكوادور وقطر يلا شوت بث مباشر قطر والاكوادور مباراة قطر ضد الاكوادور Qatar vs Ecuador في كأس العالم 2022، حيث يلتقي منتخب قطر مع منتخب الاكوادور علي ستاد البيت بقطر في مباراة الجولة الاولي للمجموعة الاولي من كأس العالم 2022 اليوم الاحد.

تشارك قطر لأول مرة على الإطلاق في كأس العالم بفضل كونها المضيف، بينما ستشارك الإكوادور بعد ثماني سنوات من الغياب وستكون حريصة على التقدم إلى الادوار الاقصائية بعد فشلها في ذلك في مرتين من المشاركات الثلاث السابقة، سيكون هذا هو اللقاء الثاني فقط بين المنتخبين بعد فوز قطر بنتيجة 4-3 في مباراة ودية في 2018.

يأتي المنتخب القطري بعد سنوات من العمل الرائع في جلب لاعبين رائعين قادرين على منافسة أفضل اللاعبين في العالم، لقد حقق أول نتيجة له في كأس آسيا 2019 عندما تغلب علي كل خصم وسجل المنتخب القطري الذي يديره المدرب الإسباني فيليكس سانشيز 19 هدفًا في البطولة واستقبلت شباكه هدف واحد فقط، بدون شك، سيكون هذا اختبارًا حاسمًا للمنتخب القطري حيث تم وضعه مع المنتخبات التي اعتادت علي الخروج من دور المجموعات.

مباراة قطر والاكوادور اليوم

فاجأت الإكوادور الكثيرين بالتأهل لكأس العالم من أمريكا الجنوبية متقدمة على منتخبات مثل تشيلي وكولومبيا وبيرو، بل إنه من المدهش أن يكون متوسط ​​عمر المنتخب أقل بقليل من 26 عامًا، اللافت للنظر أنها تعادلت مع الأرجنتين والبرازيل في المباريات الأخيرة من التصفيات وخسرت مرة واحدة فقط في آخر 15 مباراة، بالنظر إلى حقيقة أنه حصل على غالبية النقاط على أرضه، فمن المتوقع أن تكون بطولة قطر 2022 تحدي صعب على المنتخب الاكوادوري، ومما زاد الامر سوء، أنه في فترة سيئة من الناحية الهجومية وتمكن من تسجيل هدف واحد فقط في المباريات الودية الخمس منذ التصفيات.

نتوقع بعض الاداء المبهر من كلا المنتخبين الذين سيكونا في حاجة ماسة إلى حصد الثلاث نقاط للحصول على فرصة للتغلب على هولندا والسنغال للحصول على مكان في الدور الـ16، وكما هو مذكور من الصعب للغاية التغلب على المنتخب الإكوادوري، فقد تمكن من التأهل من المجموعة التي ضمت الأرجنتين والبرازيل، هذا هو السبب في أننا نتوقع ان تحقق الاكوادور فوزًا صعبًا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم ونتوقع من إينر فالنسيا ان يسجل في أي وقت في هذه المباراة.

تشكيلة قطر المتوقعة ضد الاكوادور

بالنسبة الى تشكيلة منتخب قطر المتوقعة ضد منتخب الاكوادور اليوم الاحد في المباراة التى ستقام على ارض ستاد البيت فمن المتوقع ان يلعب المنتخب القطري مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: سعد الشيب، وفي خط الدفاع: بوعلام خوخي، بسام الراوي، عبد الكريم حسن، وفي خط الوسط: بيدرو ميغيل، عبد العزيز حاتم، حسن الهيدوس، كريم بوضياف، همام أحمد، اما في خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

تشكيلة الاكوادور المتوقعة ضد قطر

بالنسبة الى تشكيلة منتخب الاكوادور المتوقعة ضد منتخب قطر اليوم الاحد في المباراة من الجولة الاولي من كأس العالم فمن المتوقع ان يلعب منتخب الاكوادور مباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: الكسندر دومينغيز، وفي خط الدفاع: أنجيلو بريسيادو، فيليكس توريس، بييرو هينكابي، بيرفيس إستوبينيان، وفي خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كارلوس جروزو، وفي خط الوسط الهجومي: جونزالو بلاتا، أنخيل مينا، إينر فالنسيا، اما في خط الهجوم: مايكل استرادا.