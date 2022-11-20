تراند اليوم : بث مباشر قطر والاكوادور .. ماتش قطر والاكوادور بث مباشر ماتش قطر والاكوادور مشاهدة مباراة قطر اليوم بث مباشر مباراه قطر

بث مباشر قطر والاكوادور ماتش قطر والاكوادور بث مباشر ينطلق أكبر حدث كروي على الإطلاق في لحظة عندما تلعب قطر والإكوادور المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 على استاد البيت في مدينة الخور (18:00). قبل ذلك أقيم حفل الافتتاح. الموضوع الذي ميز الحفل هو تجمع جميع أنواع الناس من جميع أنحاء العالم والعلاقة التي نشأت بينهم في كأس العالم تحت خيمة واحدة ، لأن خارج الملعب يشبه الخيمة.

شارك أكثر من 900 مشارك في الحفل الرائع ، وكما هو الحال في كأس العالم بأكملها ، لم يتم ادخار أي نفقات هنا أيضًا. 60 ألف شخص في الملعب يستمتعون بكل لحظة ، لكنهم في الممارسة العملية يعدون الدقائق حتى صافرة البداية التي ستنطلق شهرًا مليئًا بكرة القدم والأهداف.

افتتح الحفل برقصات تقليدية محلية مصحوبة بفرق الطبول والغناء الذي يجمع بين مجموعة متنوعة من اللغات. رفعت الرايات مع أعلام جميع الدول المشاركة على خلفية عرض ضوئي مذهل. بعد ذلك ، أقيم عرض راقص تضمن أغاني المونديال السابقة حيث شوهد أعظم اللاعبين في التاريخ على الشاشات.

بعد ذلك ظهر النجم السينمائي المخضرم مورجان فريمان وقدم مقطع فيديو معروضًا على شاشات الاستاد يظهر لقطات قديمة لحاكم قطر حامد تميم آل ثاني وهو يلعب كرة القدم في الصحراء.

أصبحت مراسم افتتاح كأس العالم تقليدية منذ نهائيات كأس العالم 1990 ، وقدمت بعض اللحظات التي لا تنسى لكل مشجع لكرة القدم. هذه المرة ، على عكس الاحتفالات الأخرى ونتيجة المشاكل الناشئة عن حقيقة أن كأس العالم أقيم في قطر ، أعلنت قائمة طويلة من الفنانين عدم مشاركتهم ، بما في ذلك دوا ليبا ورود ستيوارت.

ووجه عدد قليل من الانتقادات لمنظمي البطولة ، بقيادة الفيفا - التي وافقت على استضافة قطر لكأس العالم ، وعوقب العديد من مسؤولي الفيفا وأوقفوا عن المشاركة في جميع الأنشطة للاشتباه في فساد ورشوة ، بينما ميشيل بلاتيني وسيب بلاتر لم يعد إلى النشاط حتى يومنا هذا.

وحولت قطر أكثر من مليون دولار في وقت واحد إلى بعض الناخبين ، وبعد تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي ، تم تقديم لوائح اتهام ضد ستة منهم ، كان أكبرهم جاك وارنر من ترينيداد وتوباغو ، الذي شغل منصب نائب رئيس الفيفا ( ويشغل حاليا منصب وزير الأمن الداخلي في بلاده). لكن التحقيقات في الولايات المتحدة ب ، وسويسرا ، وفرنسا ، والأدلة والوثائق ، لم تغير القرار الأصلي على الإطلاق - وكأس العالم ، كما ذكر ، هو الانطلاق بطعم مرير.

تحتل البرازيل المرتبة الأولى في فرص الفوز في وكالات الرهان ، وستحاول كسر احتكار أوروبا الذي أرسل المنتخبات الفائزة في آخر أربع نسخ من نهائيات كأس العالم ؛ حاملة اللقب فرنسا فريق ممتاز لكنها تعاني من مشاكل في العلاقات بين اللاعبين والأجواء متوترة. ومن المهم أن نتذكر نقطة أساسية أخرى - هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها كأس العالم في منتصف موسم اللعبة ، لذلك لم يكن لدى المنتخبات الوطنية الوقت الكافي لإقامة معسكر تدريبي ومباريات تحضيرية مثل قبل كل تخصص. المسابقة.