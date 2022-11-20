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تراند اليوم : بث مباشر قناة بين سبورت كاس العالم 2022 .. بين سبورت المفتوحة كاس العالم بث مباشر المباريات المنقولة على بين سبورت المفتوحة مجانا 2022

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حصلت قناة ben sports المفتوحة على حقوق نشر وبث مباريات كأس العالم، و ستقوم قناة ben sports بنقل المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 على القنوات التابعة لها، وهي الجهة الوحيدة التي تم عقد اتفاقية معها لنقل مباريات كأس العالم والمسابقات الأخرى.

تردد القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية

سيتم نقل مباريات كأس العالم 2022 والمباراة الافتتاحية لكأس العالم من خلال شبكة ben sports عبر قمر نايل سات، وهذه القناة هي القناة الوحيدة التي لها الحق في نقل مباريات كأس العالم، وفيما يلي سوف نذكر لكم تردد القنوات المفتوحة لها على قمر نايل سات:

القناة التردد الاستقطاب معادل الترميز
قنوات BEIN SPORTS HD 1، 2، 3، 4 12264 أفقي 27500
قنوات BEIN SPORTS HD 5، 6، 7، 8 12475 عمودي 27500
قَنوات BEIN SPORTS HD 9، 10، 16 12245 أفقي 27500
قنوات BEIN SPORTS HD 11، 12، 13، 14 10853 أفقي 27500
قناة BEIN SPORTS HD 15 12284 عمودي 27500
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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