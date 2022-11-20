تراند اليوم : كاس العالم مباشر .. بث مباشر كاس العالم 2022 مشاهدة حفل افتتاح كاس العالم مباشر بث مباشر افتتاح كاس العالم 2022

بث مباشر كاس العالم 2022 مشاهدة حفل افتتاح كاس العالم مباشر بث مباشر افتتاح كاس العالم 2022 تعتبر بطولة كأس العالم من أهم البطولات التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يتم إقامة بطولة كأس العالم كل أربع سنوات، وخلال عام 2022 سوف تشرف دوله قطر على استضافة بطولة كأس العالم في العاصمة الدوحة، حيث أعدت الجهات المنظمة لبطولة كأس العالم في قطر بنية تحتية ضخمة وباهرة لاستضافة كأس العالم 2022 وسيكون كأس العالم قطر 2022 النسخة الثانية والعشرين من بطولة كرة القدم ومن المقرر أن تبدأ مباريات كأس العالم قطر 2022 بتاريخ 20 نوفمبر 2022.

متى مباراة افتتاح كأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بأنه سوف يتم افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في مباراة تجمع بين المنتخب القطري ومنتخب الإكوادور، وسيلتقي المنتخب القطري بنظيره المنتخب الإكوادور يوم الأحد بتاريخ 20 نوفمبر 2022 في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستعقد هذه المباراة في إستاد البيت ويتسع هذا الإستاد لما يقارب 60,000 مشجع.

حفل افتتاح كأس العالم 2022 سيكون من تقديم

حتى اللحظة لم تؤكد الجهات المنظمة لبطولة كأس العالم في قطر هوية الأشخاص الذين سوف يقدمون حفل افتتاح مونديال قطر 2022، ولكن أكدت النجمة بلقيس فتحي عبر منصة تويتر بأنها سوف تشارك في حفل الافتتاح وستقدم أغنيه كأس العالم بنسختها الجديدة بمشاركة مجموعة من الفنانات ومنهم: منال المغربية، رحمه رياض، نورة فتحي.

القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية

حصلت قناة ben sports المفتوحة على حقوق نشر وبث مباريات كأس العالم، و ستقوم قناة ben sports بنقل المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 على القنوات التابعة لها، وهي الجهة الوحيدة التي تم عقد اتفاقية معها لنقل مباريات كأس العالم والمسابقات الرياضية الأخرى.

تردد القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية

سيتم نقل مباريات كأس العالم 2022 والمباراة الافتتاحية لكأس العالم من خلال شبكة ben sports عبر قمر نايل سات، وهذه القناة هي القناة الوحيدة التي لها الحق في نقل مباريات كأس العالم، وفيما يلي سوف نذكر لكم تردد القنوات المفتوحة لها على قمر نايل سات: