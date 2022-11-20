تراند اليوم : بث مباشر حفل افتتاح مونديال قطر 2022 مباشر بث حفل افتتاح مونديال قطر 2022 بث مباشر حفل افتتاح كاس العالم قطر 2022 مباشر حفل افتتاح كاس العالم قطر2022 الان حفل افتتاح كاس العالم قطر 2022 اليوم

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بدأ الكثير من المشجعين في كافة أنحاء العالم بالبحث عن القنوات التي ستعمل على نقل مباريات كأس العالم لعام 2022 بصورة مجانية، ويوجد مجموعة من القنوات التي ستنقل المباريات مجانا، كذلك فإن المباراة الافتتاحية والتي تكون بين منتخب قطر ومنتخب الإكوادور ستقام اليوم الأحد في دولة قطر، وبدأ المشجعين بالتساؤل عن التوقيت في مختلف دول العالم الذي يصادف عرض المباراة من أجل مشاهدتها، ونعرض لكم موعد مباراة قطر والاكوادور بتوقيت مصر 2022.

موعد مباراة قطر والاكوادور بتوقيت مصر 2022

يبحث الكثير من الأفراد في كافة أنحاء العالم عن الموعد المخصص لمباراة قطر والإكوادور والتي ستقام اليوم الأحد الموافق عشرين من شهر نوفمبر لعام 2022 ميلادي، ويذكر أن توقيت الدول يختلف عن بعضها البعض، ونعرض لكم موعد مباراة قطر والاكوادور بتوقيت مصر 2022.

من الجدير بالذكر ان المباراة الافتتاحية لمنتخب قطر ومنتخب الإكوادور ستقام اليوم الأحد الموافق 20 من شهر نوفمبر لعام 2022 وهيي تمثل واحدة من منافسات الجولة الأولى ضمن بطولة كأس العالم وتقام المباراة في ملعب ستاد البين في مدينة الخور في قطر.

كذلك فبالإمكان مشاهدة مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم في الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجمهورية العربية المصرية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة السعودية وقطر، والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

قائمة منتخب قطر

بدأ المنتخب القطري باختيار اللاعبين الذين سيتمكنوا من الانضمام لكأس العالم لعام 2022 من المباراة الافتتاحية مع منتخب الإكوادور، حيث أن قائمة المنتخب تضم ستة وعشرين لاعب ويقع الاختيار على مجموعة منهم، ونذكر لكم قائمة منتخب قطر.

في مركز حراسة المرمى يوجد اللاعب سعد الشيب.

في حين أنه في خط الدفاع هناك عدد من اللاعبين وهم: إسماعيل محمد، بسام الراوي، بوعلام خوخي، عبد الكريم حسن.

وفي خط الوسط يوجد: همام الأمين، وعبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، وحسن الهيدوس.

علاوة على ذلك فإن اللاعب المعز علي، واللاعب أكرم عفيف يشاركوا في مركز الهجوم..

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإكوادور

يبحث الكثير من محبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم عن القنوات الناقلة للمباريات التي تبدأ اليوم الأحد لعام 2022، وأعلنت قناة بين سبورت بعرضها لاثنين وعشرين مباراة بما فيهم المباراة الافتتاحية، ونعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر والإكوادور.

تعتبر قناة بين سبورت هي قانة ستعمل على عرض معظم مباريات كأس العالم لعام 2022 ميلادي.

قائمة منتخب الإكوادور

من الجدير بالذكر أن اللاعب خورخي روخاس من أفضل اللاعبين ضمن منتخب الأكوادور لكنه لن يتمكن من الانضمام لكأس العالم لهذا العام وذلك بسبب إصابته بالرباط الصليبي، وقام غوستافو ألفارو بالإعلان عن القائمة المشاركة ضمن كأس العالم والتي اشتملت على 26 لاعب، ونذكر لكم قائمة منتخب الإكوادور.