تراند اليوم : مباراة قطر بث مباشر .. بث مباشر قطر والاكوادور مباراة قطر اليوم بث مباشر مباراة قطر مباشر

بث مباشر قطر والاكوادور مباراة قطر اليوم بث مباشر مباراة قطر مباشر حيث تنبض الحياة في قطر 2022 حيث ستواجه الدولة المضيفة الإكوادور في المباراة الافتتاحية لكأس العالم .

إنها بطولة أثارت الجدل منذ أن مُنحت للدولة الخليجية في عام 2010 ، لكن بعد سنوات من الانتظار ، يقوم اللاعبون بوضع اللمسات الأخيرة على استعداداتهم.

بينما لا تزال القضايا خارج الميدان تتصدر عناوين الصحف ، من وفيات العمال المهاجرين والظروف التي عانى منها الكثير في قطر ، إلى مجتمع الميم وحقوق المرأة ، وحقيقة أنه لن يتم بيع الكحول في الملاعب ، فإن العمل الميداني يعد بأن يكون لا يمكن التنبؤ بها ومثيرة.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول 32 دولة متنافسة واللاعبين الذين يمكن أن يبهروهم.

فازت ثماني دول فقط بكأس العالم للرجال ، والعديد منها من بين المرشحين هذه المرة.

تمتلك البرازيل الأرقام القياسية لمعظم الألقاب ، بعد أن رفعت الكأس خمس مرات ، ولدى الجيل الجديد فرصة حقيقية لإضافة أخرى لما سيكون الأول للبلاد منذ 20 عامًا.

نجح بطل العالم في التأهل دون أن يخسر أي مباراة ونضج كيليان مبابي ليصبح نجمًا عالميًا.

ومع ذلك ، فإن عددًا من الإصابات في المناصب الرئيسية يمكن أن تضر بفرصها. واستبعد نجم المهاجم كريم بنزيمة عشية البطولة ، بينما خسر ثنائي خط الوسط بول بوجبا ونجولو كانتي - المحوري للغاية في نجاحه في 2018 -. ومع ذلك ، تم ضم قلب الدفاع رافائيل فاران إلى التشكيلة بعد تعافيه من الإصابة.

يتوقع Gracenote من Nielsen أن البرازيل لديها فرصة بنسبة 20٪ للفوز بالمسابقة ، مع الأرجنتين ، التي تتباهى باللاعب الكبير ليونيل ميسي في فريقها ، وهو التالي الذي يرجح أن يرفع الكأس بنسبة 18٪.

قال Simon Gleave ، رئيس قسم التحليل في Gracenote Sports: "لم تكن هناك فرق أخرى قريبة من الاتساق خلال السنوات الأربع الماضية مثل العملاقين في أمريكا الجنوبية وهذا الاتساق يعني أن هناك فرصة جيدة للفوز بأحدهما." خطير '' بعد قطر 2022

يمكن القول إن صانع ألعاب مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن هو أهم لاعب في الفريق وعودته إلى الفريق ليست أقل من معجزة.

انهار إريكسن خلال مباراة الدنمارك ضد فنلندا في يورو 2020 وتلقى العلاج المنقذ للحياة على أرض الملعب قبل أن يتم تزويده بجهاز مزيل الرجفان القلبي (ICD).

يبدو أن هذه الصدمة توحد الفريق وسيكون الدنماركيون اقتراحًا صعبًا لأي شخص في قطر.

في مكان آخر ، يمكن القول أن السنغال هي أفضل فريق أفريقي في البطولة - حتى بدون ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ ، الذي غاب عن الملاعب بسبب الإصابة.

فاز "أسود تيرانجا" بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام ولديه مجموعة من النجوم يلعبون في بطولات الدوري الأوروبية الكبرى.

على الرغم من أن ماني سيكون خسارة فادحة ، إلا أن الفريق لم يعد يعتمد فقط على قائده.

إدوارد ميندي لاعب تشيلسي هو حارس مرمى من الدرجة الأولى وكاليدو كوليبالي معتاد على التعامل مع أفضل المهاجمين في أوروبا. كما أن لديها الوتيرة المخيفة التي تعتمد عليها النجمة الصاعدة إسماعيلا سار.

لم يصل أي فريق أفريقي إلى الدور قبل النهائي من كأس العالم ، لكن هذا الفريق السنغالي لديه فرصة ، وإن كانت ضئيلة للغاية ، إذا كانت القرعة جيدة.

سيُعرض بعض أفضل اللاعبين في العالم في قطر ، وبالنسبة للكثيرين ، من المحتمل أن تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لديهم للحصول على الكأس الشهيرة.

ميسي وكريستيانو رونالدو هما من أعظم اللاعبين الذين خاضوا اللعبة ، لكن لم يحظ أي منهما بالنجاح على المسرح الدولي الأكبر.

أكد ميسي بالفعل أن هذه ستكون نهائيات كأس العالم الأخيرة له ، ونظرًا لأنه سيكون قد تجاوز 40 عامًا عندما تأتي البطولة القادمة ، فمن الآمن القول أن رونالدو من غير المرجح أن يلعب مرة أخرى.

كلاهما بالفعل أفضل هدافي منتخب بلادهم وكلاهما لديه فرصة معقولة في الذهاب بعيدًا في البطولة.

بعيدًا عن النجوم البارزين ، يمكن أن تكون هذه أيضًا بطولة تكتشف بعض المواهب الأقل شهرة.

بالإضافة إلى ظهورها الأول في كأس العالم ، فإن قطر هي عدد غير معروف نسبيًا حيث يقضي معظم لاعبيها حياتهم المهنية في دوري الدرجة الأولى في البلاد. الاستثناء هو المهاجم أكرم عفيف.

أمضى الرجل الموسيقي فترات قصيرة في بلجيكا وإسبانيا قبل العودة إلى قطر والتعاقد مع السد في عام 2020. منذ ذلك الحين تطور اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى صانع ألعاب مثير ويدعم حيله بكفاءة.

قدم عفيف 11 تمريرة حاسمة خلال فوز الفريق بكأس آسيا في 2019 ولديه ثمانية تمريرات حاسمة في سبع مباريات فقط في دوري الدرجة الأولى القطري. إنه شخص يجب مشاهدته في المباراة الافتتاحية.

نجم صاعد آخر هو الياباني تاكيفوسا كوبو.

تعلم صانع الألعاب ، البالغ من العمر 21 عامًا ، مهنته في بعض المدارس المرموقة في كرة القدم ، حيث أمضى بعض الوقت في أكاديمية برشلونة للشباب قبل الانضمام إلى ريال مدريد في عام 2019.

منذ ذلك الحين غادر العاصمة الإسبانية لكنه برع في ريال سوسيداد هذا الموسم. سيكون لاعبًا مهمًا في حملة اليابان لكأس العالم ، وقد أطلق عليه بالفعل لقب "ليونيل ميسي الياباني". لا ضغوط إذن.

يمكن للنجم الأمريكي جيو رينا أن يصبح أيضًا نجمًا عالميًا.

انضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ، والذي لعبت والدته ووالده كرة القدم الدولية مع الولايات المتحدة ، إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني في عام 2019 من أكاديمية الشباب في مدينة نيويورك وخطى خطوات كبيرة ، حيث حصل على الكثير من وقت اللعب في الأسابيع الأخيرة بعد أن فقد رقمًا. من مباريات الموسم الماضي مع الإصابة.

في حديث لـ CNN في عام 2020 ، قال أوتو أدو ، مدير غانا ومدرب فريق دورتموند السابق للشباب ، إن قدرة رينا كانت واضحة منذ سن مبكرة.

قال "إنها أسلوبه تحت الضغط". "عدم ارتكاب أي أخطاء تحت الضغط ، لتغيير الاتجاه تحت الضغط والتسريع في خط الوسط.

"لديه أيضًا ذكاء في اللعبة ، ليضع نفسه دائمًا بين السطور ، لقراءة اللعبة وهو يعرف ما هو التالي. إنه يجلب الكثير ، أكثر بكثير من اللاعبين الآخرين من فئته العمرية ".

متى هو؟

تنطلق البطولة في 20 نوفمبر ، حيث تواجه قطر الإكوادور على استاد البيت. تبدأ بعد ذلك مراحل خروج المغلوب في 3 ديسمبر ، قبل أن تقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

كيف تشاهد؟

الولايات المتحدة: فوكس سبورتس

المملكة المتحدة: BBC أو ITV

أستراليا: SBS

البرازيل: SportTV

ألمانيا: ARD، ZDF، Deutsche Telekom

كندا: بيل ميديا

جنوب إفريقيا: SABC

الألعاب الرئيسية

فيما يلي بعض التواريخ الرئيسية ، بما في ذلك المباريات الأولى لميسي ورونالدو في البطولة وجميع مباريات فريق USMNT.

20 نوفمبر: قطر ضد الإكوادور - 4 مساءً ، فوكس سبورتس 1

21 نوفمبر: USMNT ضد ويلز - 7 مساءً ، فوكس

22 نوفمبر: الأرجنتين ضد السعودية - 10:00 صباحا ، فوكس سبورتس 1

24 نوفمبر: البرتغال ضد غانا - 4 مساءً ، فوكس

25 تشرين الثاني (نوفمبر): إنجلترا ضد USMNT - 7 مساءً ، فوكس

29 تشرين الثاني (نوفمبر): إيران ضد USMNT - 7 مساءً ، فوكس

18 ديسمبر: نهائي كأس العالم - 3 مساءً ، فوكس