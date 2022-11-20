تراند اليوم : فلسطين تطلق العنان لبطولة وو شو كونج

غزة- الخليج 365:

بارك أعضاء الاتحاد الفلسطيني المركزي للوو شو كونج فو بقطاع غزة لرئيس الاتحاد محمد خازار الملاك تعيينه رئيساً للاتحاد المركزي في الوطن وفقاً للقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الأولمبية الفلسطينية برئاسة جبريل الرجوب.

وقدر أعضاء الاتحاد الثقة التي منحها الرجوب وأعضاء المكتب التنفيذي للملاك وتوليه الرئاسة بما يكفل توحيد العمل والتنسيق المشترك بين أعضائه في الوطن.

واعتبرت أسرة الاتحاد في قطاع غزة أن تعيين الملاك على رأس الاتحاد يؤكد ثقة الرجوب به من منطلق تعيين الكفاءات الرياضية ووضعها على رأس الأجسام الرياضية العاملة في محافظات الوطن, وتحقيق النهضة الرياضية الشاملة في مختلف الألعاب الرياضية.

ورأت أن الاتحاد يعكف على إعادة تشكيل لجانه المختصة، والترتيب للعمل خلال الفترة الأولمبية القادمة الممتدة بين الأعوام 2013 وحتى 2016، تمهيداً لإطلاق البطولات الرسمية والدورات التدريبية الخاصة والعمل على نشر اللعبة في محافظات الوطن.

وتابعت أن الاتحاد ولجانه الفنية ستشرع خلال الأيام المقبلة في الإعداد لإقامة البطولات الخاصة باللعبة بعد أن غابت عن ساحات الصالات والمؤسسات والأندية الغزية خلال الفترة الماضية.