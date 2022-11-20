تراند اليوم : يرمي صديقته من النافذة خوفاً من زوجته

الرباط / مشرق نيوز

قاقدم زوج مغربي على رمي عشيقته من نافذة الشقة خوفا من افتضاح أمره أمام زوجته، بحسب صحيفة "الأخبار" المغربية.

وقالت الصحيفة إن الحادثة التي كان مسرحها عمارة تقع في حي التشارك، وقعت عندما سمع الزوج طرقات زوجته على الباب في الوقت الذي كان يستضيف خليلته، فما كان منه إلا أن ألقى بالفتاة القاصر التي لا يتجاوز عمرها 17 عاما من نافذة الشقة المتواجدة بالطابق الأول، ولحسن حظ الضحية أنها سقطت فوق غطاء بلاستيكي لكنها بسبب هلعها الشديد ارتطمت بجدار عند محاولتها الفرار، مما تسبب لها بإصابة بليغة استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.